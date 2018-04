Vinitaly - Michele Placido : 'I miei figli hanno ereditato da me la passione per la campagna ' : 'hanno avuto l'intuizione di ripartire dalla terra lasciata da mio padre decidendo di lasciare Roma per far rivivere la casa di campagna'. Queste...

Di Maio a Vinitaly : "Serve fare presto il governo - non c'e solo la Lega ma anche il Pd" : Luigi Di Maio, in visita al Vinitaly di Verona non ha potuto evitare di rispondere alle domande sulla futura formazione di un nuovo esecutivo: "Voglio dirvi che la questione del governo è per noi ...

Vinitaly 2018 - al via la fiera dei record : 4.380 espositori : Inaugura la presidente del Senato Elisabetta Casellati. E il governatore Zaia rivela il progetto di candidare il Valpolicella all'Unesco IL PUNTO / A Vinitaly frecciate a distanza tra Di Maio e ...

Salvini e Di Maio - salta ‘patto del Vinitaly’/ Governo : Martina (Pd) - “M5s e Centrodestra in disfacimento” : Vinitaly e Governo, Salvini e Di Maio: sfuma l'incontro, caos Centrodestra e M5s verso ultimatum di Mattarella. Leader Lega, "M5s faccia di più" e risponde a parole di Berlusconi(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 19:20:00 GMT)

Vinitaly : vini campani proiettati sui Paesi emergenti : Verona, 15 apr. – (AdnKronos) – Il padiglione B del vinitaly è tutto dedicato alla campania. La Regione che negli anni scorsi era arrivata divisa all’appuntamento veronese dedicato al vino, quest’anno dimostra di essere un mercato solido, riunendo oltre 200 produttori e tracciando la strada per aumentare l’esportazione. E puntando sui mercati emergenti. Andrea Prete, presidente di Unioncamere campania, parla di ...

Vinitaly : domani 16 Aprile Coldiretti smaschera i trucchi del vino : smascherare gli inganni che si nascondono spesso dietro una bottiglia è l’obiettivo della mostra su “I trucchi del vino”organizzata dalla Coldiretti lunedì 16 Aprile alle ore 9,30 al Vinitaly nello stand della Coldiretti nel Centro Servizi Arena – stand A, tra il padiglione 6 e 7. Una realtà favorita dall’estensione della produzione a territori non sempre vocati e senza una radicata cultura enologica che con la globalizzazione degli scambi ...

Vinitaly - inaugurato lo stand Marche : La missione " che stiamo perseguendo " è stare uniti, unire le forze, valorizzare l'agroalimentare che dopo la crisi è stato uno dei segmenti a trascinare l'economia marchigiana». Opinioni condivise ...

Sicilia al Vinitaly - 147 aziende - crescita boom del vino doc : Le anfore fin dall'antichità sono state il principale contenitore di trasporto del pregiato prodotto alimentare che a tutt'oggi costituisce ancora uno dei punti cardini della nostra economia. L'...

Vinitaly - la Vernaccia del 2004 di Silvio Carta conquista l'Olimpo : Roma, 15 apr. , askanews, La Sardegna conquista la vetta della prestigiosa rassegna internazionale del Vinitaly di Verona: alla Vernaccia del 2004 di Silvio Carta va il riconoscimento di Primo vino in ...

Vinitaly : Lombardia presente con 200 produttori : Obiettivo della Lombardia è proporre al mondo la qualità della sua produzione, anche attraverso la sinergia tra marketing territoriale ed enoturismo, attività in crescita a seguito delle recenti ...

Vinitaly - a lezione con i direttori di sala : 'L'entusiasmo è la nostra carta vincente' : Nello stand di Repubblica, alla fiera di Vinitaly a Verona, gli studenti del quinto anno dellâistituto alberghiero 'Angelo Berti', hanno...

Vinitaly - Cia : filari italiani inerpicati fino al 90% di pendenza : Roma, 15 apr. , askanews, Arrivano fino al 90% di pendenza e sono i filari italiani 'eroici' che contribuiscono alla produzione del miglior vino italiano. Coltivazioni d'eccellenza considerate ...

Al Vinitaly il primo compleanno Doc Pinot Grigio delle Venezie : Roma, 15 apr. , askanews, E' stato un primo compleanno da record, con oltre 70 etichette presentate, quello della Doc interregionale di Pinot Grigio delle Venezie festeggiato oggi al Vinitaly di ...

Lazio al Vinitaly 2018 - al via con il cooking show di Sandro Serva : Ma abbiamo bisogno anche di dare fiducia e speranza a questi ragazzi sul fatto che questa filiera possa dare lavoro grazie a quella che io chiamo 'economia della Bellezza', perché turismo, cultura, ...