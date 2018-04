Vinitaly | negli Stati Uniti momento d’oro per il vino | il 65% lo beve

meteoweb.eu

(Di domenica 15 aprile 2018) Il 65% della popolazione statunitense (21-65 anni) ha bevutoalmeno una volta nell’ultimo anno: piace soprattutto ai millennials (69%), i giovani compresi tra i 21 e i 35 anni e nelle metropoli, ma sono ancora enormi i margini di crescita: 4 su 10 non hanno mai bevutoitaliano perché dichiarano di non conoscerlo. I dati emergono dall’indagine-Nomisma Wine Monitor realizzata su modelli di consumo di 3mila consumatori in 5(New York, California, Illinois, Minnesota, Winsconsin), presentata oggi all’evento inaugurale del 52°. Lo stato di New York è quello che si dimostra più aperto al nostro(36%), bevuto da circa un terzo dei californiani (29%) e ancora solo da un abitante su 4 nel Midwest (24%). L'articolod’oro per il, il 65% losembra essere il primo su Meteo Web.