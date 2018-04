Vinitaly | ' In vino virtus' il progetto per il bere responsabile

Vinitaly - da Fiera del vino a meeting politico con sfilata di leader : Il leader della Lega fa selfie con fan tra 'molla Silvio' e 'molla Luigi'. Martina: centro destra in disfacimento -

Vinitaly - bene esportazioni vino in Usa nonostante Trump : Verona, 15 apr. , askanews, Nessun segnale di pericolo imminente per le esportazioni di vino italiano negli Stati Uniti. È quanto emerge da una indagine realizzata in occasione di Vinitaly dall'...

Salvini a Vinitaly : «A Di Maio offro un vino Sforzato perché dovrebbe fare di più» : Il leader della Lega risponde così a chi gli chiede che vino offrirebbe a Luigi Di Maio del M5S. Ma comunque «non oggi»

Vinitaly : dalla fiera del vino al meeting politico : Il leader della Lega fa selfie con fan tra 'molla Silvio'e'molla Di Maio'; Martina: centro destra in disfacimento -

Nessun incontro Salvini-Di Maio a Vinitaly. Il leader leghista : “Gli offro un bicchiere di vino - ma non oggi” : Matteo Salvini. Maurizio Martina. Giorgia Meloni. Il presidente del Senato, Casellati. E poi nel primo pomeriggio, Luigi Di Maio....

Vinitaly - Coldiretti : record ricavi vino in Italia - 10 - 6 mld : Il fatturato di vino e spumanti in Italia segna il record nel 2017, superando i 10,6 miliardi di euro , +5%, , per effetto soprattutto delle esportazioni che hanno raggiunto il massimo storico, 6 ...

Vinitaly : arriva il primo vino da vitigni resistenti alle malattie : Si chiama “Foglia d’oro” ed è il primo vino prodotto da una Cantina con varietà “Soreli” e “Fleurtai” resistenti alle principali malattie della vite come peronospora ed oidio: il prodotto è rispettoso dell’ambiente ed il vigneto ha subito l’80% in meno di trattamenti con prodotti fitosanitari rispetto alla viticoltura tradizionale. Il lancio del prodotto è avvenuto stamani nel corso di ...

120 anni Figc - al Vinitaly un nuovo vino per sostenere opera San Patrignano : La Federazione Italiana Giuoco Calcio celebra i 120 anni della fondazione legando il suo nome alla comunità San Patrignano, attraverso la creazione di un vino che testimonia l’incontro di due eccellenze italiane in un’etichetta originale e in un’esperienza di solidarietà straordinaria. È la passione il filo conduttore che unisce i due mondi, solo in apparenza così distanti. La stessa passione che alimenta giorno dopo giorno ...

Vino pugliese al Vinitaly - tra crescita dell'export e innovazione : 'Determinante il ruolo del settore vitivinicolo per l'economia e il lavoro nel Mezzogiorno e in Puglia - commenta il presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele - che vede la provincia di Foggia ...

Vinitaly : nel 2017 esportazioni record per il vino pugliese - +21 - 5% : Continua la crescita record delle esportazioni dei vini pugliesi, che nel 2017 hanno segnato un +21,5% rispetto all’anno precedente, secondo le elaborazioni di Coldiretti Puglia su dati Istat e un valore complessivo di 149 milioni di euro. Di pari passo aumenta la produzione biologica di uve, con 15.990 ettari contro i 10.866 dell’anno precedente. Il Primitivo pugliese con un aumento del +21% è al secondo posto in Italia della classifica dei ...

Vinitaly - Cuffaro presenta il suo vino : 'Aspetto Salvini - io tifo per lui' : C'è a Vinitaly anche Totò Cuffaro, l'ex governatore siciliano, con il suo vino. Pronto ad accogliere Salvini, se viene a visitare il suo stand e a farsi un goccio da lei? 'Certo, lo aspetto. Io tifo ...

Vinitaly : negli Stati Uniti momento d’oro per il vino - il 65% lo beve : Il 65% della popolazione statunitense (21-65 anni) ha bevuto vino almeno una volta nell’ultimo anno: piace soprattutto ai millennials (69%), i giovani compresi tra i 21 e i 35 anni e nelle metropoli, ma sono ancora enormi i margini di crescita: 4 su 10 non hanno mai bevuto vino italiano perché dichiarano di non conoscerlo. I dati emergono dall’indagine Vinitaly-Nomisma Wine Monitor realizzata su modelli di consumo di 3mila ...

Su il sipario a Veronafiere - parte Vinitaly : Verona capitale mondiale del vino : ... primo esportatore in volume nei mercati top del mondo: Usa, Germania, Regno Unito, Svizzera e Canada. Le cantine italiane, secondo la fotografia Ismea, sono inoltre prime in Germania, Russia e ...