Vinitaly | “In vino virtus” | il progetto per il bere responsabile

meteoweb.eu

: #Amici, domani torno al #Vinitaly, perché il #vino, oltre che un’eccellenza del Made in Italy, è un mercato importa… - matteosalvinimi : #Amici, domani torno al #Vinitaly, perché il #vino, oltre che un’eccellenza del Made in Italy, è un mercato importa… - matteosalvinimi : Qui #Vinitaly, #Verona, eccellenza della produzione, dell’agricoltura e dell’impresa italiana. Se siete in zona, vi… - LegaSalvini : Il Capitano preso d’assalto al #Vinitaly nell’area fiere di Verona! Accoglienza SUPER, sì alla tutela del Made In Italy. -

(Di domenica 15 aprile 2018) “Crediamo fortemente tanto in una corretta informazione sui rischi e danni che l’abuso di alcolici può provocare, quanto nella prevenzione alle gravi conseguenze derivate dall’eccessiva assunzione di alcolici prima di mettersi al volante. L’obiettivo centrale è questo: salvare delle vite facendo capire al consumatore che la cosa importante è la qualità delbevuto piuttosto che la sua quantità. In un calice di, assaporiamo la storia, la tradizione, la passione e la professionalità di un sistema unico nel suo genere“: Daniele Simoni, Amministratore Delegato di Schenk Italian Wineries, commenta la partecipazione del gruppo alla campagna “InVirtus – Change your drinking, save your life”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Polizia di Stato e Unione Italiana Vini (UIV), con il patrocinio di Wine in Moderation e di ...