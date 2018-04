Vinitaly | domani 16 Aprile Coldiretti smaschera i trucchi del vino

meteoweb.eu

: #Amici, domani torno al #Vinitaly, perché il #vino, oltre che un’eccellenza del Made in Italy, è un mercato importa… - matteosalvinimi : #Amici, domani torno al #Vinitaly, perché il #vino, oltre che un’eccellenza del Made in Italy, è un mercato importa… - Agenzia_Ansa : Domani al via #Vinitaly, vino italiano vale 13 miliardi. E' il 10% del settore agroalimentare - reneelettra : RT @RenzoMattei: Salvini è soddisfatto dell'accordo raggiunto con Di Maio al Vinitaly. Solo domani , passata la sbronza, si accorgerà di av… -

(Di domenica 15 aprile 2018)re gli inganni che si nascondono spesso dietro una bottiglia è l’obiettivo della mostra su “Idel”organizzata dallalunedì 16alle ore 9,30 alnello stand dellanel Centro Servizi Arena – stand A, tra il padiglione 6 e 7. Una realtà favorita dall’estensione della produzione a territori non sempre vocati e senza una radicata cultura enologica che con la globalizzazione degli scambi colpisce direttamente anche i consumatori di Paesi con una storia delmillenaria come l’Italia. Dalzuccherato a quello annacquato, dalin polvere a quello alla frutta ma anche il finto rosato o le imitazioni delle denominazioni piu’ note saranno al centro dell’appuntamento. Sarà presentato il primo studiosui rischi concreti per lo scippo di alcune delle piu’ prestigiose denominazioni delMade in Italy che vengono ...