Vinitaly | arriva il primo vino da vitigni resistenti alle malattie

(Di domenica 15 aprile 2018) Si chiama “Foglia d’oro” ed è ilprodotto da una Cantina con varietà “Soreli” e “Fleurtai”principalidella vite come peronospora ed oidio: il prodotto è rispettoso dell’ambiente ed il vigneto ha subito l’80% in meno di trattamenti con prodotti fitosanitari rispetto alla viticoltura tradizionale. Il lancio del prodotto è avvenuto stamani nel corso di “” a Verona. L’avvio del progetto è avvenuto nel 1998 su iniziativa dell’Università di Udine, cui hanno dato impulso e slancio l’Istituto di genomica applicata e tanti partner tra cui istituti di credito cooperativo e Vivai Cooperativi Rauscedo, leader mondiale nella produzione di barbatelle. Cantina Rauscedo, storica cooperativa vitivinicola friulana, è ad oggi ilproduttore di uve e vini in Friuli Venezia ...