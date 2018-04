Vinitaly | alleanza Coop | “Il vino prende la strada dell’Oriente”

meteoweb.eu

: Vinitaly:Alleanza cooperative,buona crescita vino in Oriente - agricoltura9999 : Vinitaly:Alleanza cooperative,buona crescita vino in Oriente - LombardiaBT : #Travel #news dal mondo: Vinitaly:Alleanza cooperative,buona crescita vino in Oriente -> -

(Di domenica 15 aprile 2018) Per i vini italiani le esportazioni si spingono sempre più verso l’Oriente con una crescita a due cifre e buone prospettive di ulteriore espansione a cominciare dalla Russia, dove il nostro export ha registrato un +43% in volume, passando dai 77 milioni di euro di fatturato del 2016 ai 111 del 2017. Stabili, invece, mercati come il Regno Unito, la Germania e gli stessi Stati Uniti. È quanto emerge da una analisi dell’erative agroalimentari sugli ultimi dati rilevati da Ismea. Un altro paese interessante, specie per il potenziale trend di crescita nei prossimi anni, è il Giappone, dove tra le cantine associate all’e che sono presenti da anni nel mercato nipponico, c’è attesa per l’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio. Attualmente le esportazioni italiane hanno registrato un discreto aumento, passando da 150 a 162 ...