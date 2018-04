Vincitore L' Isola dei famosi 2018 | ecco chi è il superfavorito

Isola dei Famosi 2018 : chi sarà il Vincitore? Amaurys favorito - Gaspare outsider per gli scommettitori : Dopo l'eliminazione dell'ex velina Alessia Mancini, una delle favorite della vigilia, e della tronista Rosa Perrotta, i naufraghi dell'Isola dei Famosi sono pronti a lasciare l'Honduras e a raggiungere la conduttrice Alessia Marcuzzi per la finalissima, che si disputerà lunedì sera nella vasta area utilizzata per l’Expo a Milano.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2018: chi sarà il vincitore? Amaurys favorito, Gaspare outsider per gli ...

Finalisti Isola dei Famosi 2018 e pronostici Vincitore/ Gaspare - Amaurys Perez e Bianca Atzei già in finale : Finalisti e vincitore Isola dei Famosi 2018, i pronostici: Amaurys Perez, Gaspare e Bianca Atzei in finale. Francesca Cipriani e Jonathan all'ultima nomination. (Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 09:38:00 GMT)

L'Isola dei Famosi : svelato il prossimo Vincitore del reality? Video : Ritorniamo a parlare di televisione [Video] e gossip e lo facciamo occupandoci di qualcosa di molto strano che è successo ad uno dei concorrenti dell'#Isola dei Famosi. Oggi, infatti, su un noto sito d'informazione culturale è stato svelato per errore quello che dovrebbe essere il prossimo vincitore del reality di Alessia Marcuzzi. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. La rivelazione inaspettata Sin dalle prime settimane di programmazione ...

Finalisti Isola dei Famosi 2018 e pronostici Vincitore/ Chi va in finale? Grande rimonta per Nino Formicola : Finalisti e vincitore Isola dei Famosi 2018, i pronostici: Alessia Mancini la favorita per la finale con Amauryz Perez. Nino Formicola la sorpresa di questa edizione. La Cipriani recupera?(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 00:02:00 GMT)

Isola 2018 - il Vincitore è Nino? Anticipazioni finale 16 aprile : Chi sarà il vincitore dell'Isola dei famosi 2018? Nino Formicola è il più gettonato: le Anticipazioni sulla finale del 16 aprile parlano chiaro, anche se non possono rivelare il nome del vincitore perché la finale sarà in diretta e soltanto lunedì prossimo scopriremo chi la spunterà. Abbiamo un nome in mente, anzi forse due, ma uno ci convince più degli altri perché non ha fatto passi falsi nel suo percorso. In una edizione che ha annoiato più ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Chi sarà il Vincitore? Il reality torna al lunedì sera per il gran finale : ISOLA dei FAMOSI 2018, Amaurys Perez è tornato dai compagni, ma continua la rivalità tra Alessia Mancini e Jonathan Kashanian. Nuove rivelazioni della naufraga(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 12:35:00 GMT)

Isola 2018 : svelato a Mattino 5 il nome del possibile Vincitore Video : L'#Isola dei Famosi, il reality di canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, continua a tenere banco per quanto riguarda il gossip. L'ultima puntata andata in onda in diretta tv martedì ha visto l'eliminazione al quanto impensabile della sempre frizzante #francesca cipriani, amatissima dal pubblico per i suoi modi di fare e parlare un po buffi e il ritorno in Italia di Franco Terlizzi. [Video] Questa mattina nella trasmissione di Federica ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018 : NOMINATION - SCONTRO SIMONE-JONATHAN/ Chi sarà il Vincitore? Il super favorito è... : Andiamo a scoprire cosa è accaduto nella nona puntata dell'ISOLA dei FAMOSI: NOMINATION, eliminato e lo SCONTRO tra Simone e Jonathan. Alessia Mancini la migliore.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 15:38:00 GMT)

Daniele Bossari lascia l'Isola dei Famosi 2018?/ Nuovo indizio - ma il Vincitore del Gf Vip non si sbilancia : Daniele Bossari lascia l'Isola dei Famosi 2018 in anticipo? Ultime notizie, il retroscena sul possibile abbandono al reality show di Canale Cinque dell'opinionista(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 20:40:00 GMT)

“Daniele Bossari lascia l’Isola dei Famosi”. La notizia bomba dopo le polemiche : attaccato da tutti (vip compresi) sui social - il Vincitore del Gf Vip pronto al clamoroso addio. I motivi della scelta a sorpresa : Continua a non trovare pace questa edizione 2018 de L’isola dei Famosi, nata all’insegna delle polemiche e proseguita per settimane e settimane sulla stessa falsariga, con accuse e scandali che si susseguono a un ritmo ormai serratissimo. Prima il canna-gate, che continua ad avere strascichi dopo le accuse di Eva Henger a Francesco Monte. Poi il caso omofobia che ha visto coinvolto Franco Terlizzi. Poi, in rigoroso ordine ...