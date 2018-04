Vigili fuoco Ponzone | inaugurata la nuova caserma

Incidenti montagna - cade in un dirupo : salvato dai Vigili del Fuoco : Un escursionista di 53 anni di Torgiano (Perugia) e’ stato soccorso dai Vigili del Fuoco di Cagli e successivamente da un elicottero del 115 di Arezzo, dopo essere caduto in un dirupo sul monte Nerone, nel territorio di Piobbico. L’uomo, nella caduta, ha riportato la probabile frattura della spalla destra, ma ha avuto la fortuna di poter mantenere a portata di mano il cellulare con il quale ha dato l’allarme e indirizzato le ...

Vento forte a Reggio Calabria : incendi e alberi caduti - almeno 40 interventi dei Vigili del fuoco : Il forte Vento che ha interessato la Provincia di Reggio Calabria ha comportato l’effettuazione di numerosi interventi per il personale del Comando dei vigili del fuoco di Reggio Calabria. In meno di 20 ore sono stati effettuati oltre 40 interventi che hanno interessato maggiormente la fascia tirrenica della provincia dove il forte Vento ha causato la caduta di diversi alberi nelle zone preaspromontane tra i comuni di Polistena, Feroleto della ...

Forti raffiche di vento - Vigili del fuoco in azione nel Catanzarese : Numerosi gli interventi espletati nella notte dalle squadre dei vigli del fuoco del comando provinciale di Catanzaro. Le Forti raffiche di vento, che dalla serata di ieri persistono sul litorale ...

Maltempo Catanzaro : numerosi interventi dei Vigili del fuoco per alberi e pali divelti dal vento : A causa delle forti raffiche di vento che dalla serata di ieri persistono sul litorale tirrenico calabrese, sono stati numerosi gli interventi nella notte per le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro. Tra i danni e i disagi rilevati si segnalano comignoli divelti, pali per le telecomunicazioni spezzati e diversi alberi d’alto fusto abbattuti sulla carreggiata della SS18 in località Acconia di Curinga, ...

Usb Vigili del Fuoco - acquisto cuscino una vittoria amara : La sicurezza dei lavoratori e delle persone è l'obiettivo che questa Organizzazione Sindacale segue con costante lotta nei confronti di chi detta le regole del risparmio in una economia ...

Cinghiale investito da treno a Soverato - intervengono Vigili del fuoco : Soverato - E' stato investito da un treno e rimasto disteso sui binari della tratta ionica ferroviaria TA/RC un Cinghiale la cui carcassa è stata rimossa questa mattina dai vigili del fuoco nel comune ...

SPARATORIA FOLLONICA : UN MORTO E DUE FERITI DOPO LITE/ Ultime notizie - Vigili del Fuoco a caccia della pistola : FOLLONICA, SPARATORIA in strada per una LITE di vicinato: un MORTO e due FERITI gravi. Le Ultime notizie: il killer è stato fermato DOPO la fuga, le ricerche sono durate un'ora circa(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 22:57:00 GMT)

Incendio camino a Polto - intervento dei Vigili del fuoco :

Cambio di divisa in tv Ora tocca ai Vigili del fuoco : Dopo i medici di 'Grey's Anatomy' arriva lo spin-off 'Station 19' Ultimo tassello dell'impero seriale costruito da Shonda Rhimes «Quando c'è da rappresentare la complessità delle relazioni umani, ...

Maltempo Roma : 125 interventi dei Vigili del Fuoco : A causa della pioggia incessante e del forte vento, dalle 8 di oggi sono stati effettuati dai Vigili del Fuoco in tutta la provincia di Roma 125 interventi per la caduta di alberi e rami o per tegole e cornicioni pericolanti. Cosi’ su Twitter i Vigili del Fuoco. L'articolo Maltempo Roma: 125 interventi dei Vigili del Fuoco sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - emergenza a Roma : 110 interventi dei Vigili del Fuoco - strada chiusa a San Cesareo : Dalle 8 alle 16 squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma stanno intervenendo dalla costa laziale fino alla parte interna della Provincia di Roma, effettuando circa 110 interventi, di cui il 80% per le piogge e il forte vento, il rimanente soccorso ordinario. Gli interventi di maggior rilievo sono dovuti alla caduta di alberi e rami, tegole, cornicioni, tettoie e pali di servizio pubblico. Una Squadra VVF del Comando di Roma è intervenuta ...

Roma : galleria Giovanni XXIII chiusa per maltempo. Vigili del fuoco sul posto : Roma – Di seguito quanto apparso sul profilo Twitter di Luceverde Roma, a seguito del temporale che sta imperversando sulla Capitale. chiusa la galleria Giovanni XXIII per presenza di alberi sulla carreggiata, all’altezza di via del Foro Italico. Chiusi anche tutti gli accessi in galleria. Vigili del fuoco sul posto. Roma – La chiusura è stata disposta dai Vigili del fuoco per consentire la potatura di un grosso albero ...

Scheggia - incendio in località Botano : intervengono i Vigili del fuoco : Scheggia La squadra del Distaccamento di Gubbio è intervenuta per un incendio autovettura nel Comune di Scheggia, in località Botano. Non ci sono persone coinvolte, le cause sono ancora in corso di ...