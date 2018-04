VIDEO Momenti di panico ai Giochi del Commonwealth | Callum Hawkins collassa durante la

Al via il serale di Amici 2018 : vincitore a sorpresa - migliori e peggiori momenti della prima puntata (VIDEO) : Il serale di Amici 2018 è iniziato sabato 7 aprile. Con il ritorno alla diretta, anche il pubblico da casa ha potuto esprimere la propria opinione, televotando cantanti e ballerini in gara. Nel corso del primo appuntamento con il serale di Amici 2018 c'è stato un vincitore a sorpresa, della categoria del canto, mentre l'eliminato è stato fin troppo scontato. GLI ASCOLTI della prima puntata A vincere la prima puntata del serale di Amici 2018 ...

VIDEO Gli highlights del Giro delle Fiandre : l’attacco di Vincenzo Nibali - la vittoria di Niki Terpstra - i momenti clou : Il Giro delle Fiandre 2018 ha regalato grandi emozioni. vittoria dell’olandese Niki Terpstra, bravo a rispondere a Vincenzo Nibali e a contrattaccare, controllando poi nel finale ed evitando il rientro del gruppo dei big tra cui un deludente Peter Sagan. Di seguito il VIDEO con gli highlights del Giro delle Fiandre 2018, per rivivere tutti i momenti più importanti tra cui anche il tentativo dello Squalo. (foto ...

VIDEO F1 GP Australia 2018 - gli highlights e i momenti migliori della gara. Splende il tricolore a Melbourne - super Vettel : Sebastian Vettel ha vinto il GP di Australia 2018 grazie a una fantastica prestazione e alla perfetta strategia studiata dalla Ferrari. Il team di Maranello ha sfruttato al meglio la virtual safety car e il tedesco è riuscito così a battere Lewis Hamilton con un grande sorpasso ai box. Di seguito il VIDEO con gli highlights per rivivere i migliori momenti del GP di Australia 2018. FOTOCATTAGNI Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

Isola dei famosi : Franco e Simone ai ferri corti e momenti hot per l'Atzei VIDEO : Playa Uva, Honduras: momenti di tensione all'Isola dei famosi [Video]. Franco Terlizzi e Simone Barbato sono, ormai ai ferri corti. L'ex pugile, parlando con Gaspare ed in confessionale avrebbe ammesso che tra lui e il 'mimo più famoso di Zelig' ci sarebbero delle incomprensioni insanabili. Terlizzi ha confidato 'non siamo più in sintonia, oramai e preferisco lasciare stare, evitare anche di guardarlo, e non arrabbiarmi'. Poi continua, 'non ho ...

Morte Davide Astori - la camera ardente : momenti da brividi [VIDEO] : Morte Davide Astori – Compagni, amici e tifosi non riescono a rassegnarsi alla Morte di Davide Astori, calciatore della Fiorentina trovato morto nella stanza dell’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, Morte naturale in seguito ad arresto cardiocircolatorio. Nelle ultime ore il trasferimento della salma da Udine a Firenze, folla alla camera ardente e momenti veramente da brividi per un calciatore che ha ...

Psg-Real Madrid - momenti da brividi per Davide Astori : ecco cosa è successo [VIDEO] : Si sta giocando la gara di ritorno valida per gli ottavi di finale di Champions League, in campo Psg e Real Madrid in una gara fondamentale per la qualificazione, la squadra francese chiamata alla reazione dopo la sconfitta dell’andata per 3-1, il Psg non può contare sull’attaccante Neymar, fermo per infortunio. Nel frattempo brividi prima dell’inizio della gara, ricordo commovente di Davide Astori, morto nella stanza ...

Il corpo a terra - il gioielliere con la pistola in mano : il VIDEO dei momenti successivi alla rapina di Frattamaggiore : Sono i momenti successivi al tentativo di rapina alla gioielleria a Corso Durante, a Frattamaggiore. Si vede un un corpo a terra, coperto in volto da una maschera: è quello di Raffaele Ottaviano, il rapinatore della banda che ha assaltato la gioielleria di Luigi Corcione, il titolare che l'ha colpito a morte. Un capannello di persone si forma attorno al corpo di Ottaviano, mentre Corcione accorre qualche istante dopo mentre impugna ancora ...

Olimpiadi invernali 2018 - Momenti di terrore a PyeongChang nelle qualificazioni di Slopestyle : caduta shock per Hedberg [VIDEO] : Dopo la cerimonia d'apertura di ieri i campioni degli sport invernali hanno già iniziato a sfidarsi per andare a caccia delle prime preziosissime medaglie. Non solo finali, ovviamente, ma anche tante ...

Kylie Jenner : 5 momenti che forse ti sei perso nel VIDEO tributo per la figlia : Kylie Jenner ha annunciato il mondo la nascita della figlia avuta con Travis Scott e ha pubblicato un video in cui ripercorre i nove mesi di gravidanza, in cui si era tenuta lontano dall’occhio delle telecamere. [arc id=”5533d5fc-40ae-4d19-9a9d-57b139a6518f”] Ecco tutto quello che forse ti è sfuggito nel video tributo “To Our Daughters”! Il video si apre con Kris Jenner che dà alla luce Kylie: è il ...