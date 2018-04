Video Lazio-Roma 0-0 | Highlights e Tabellino Serie A 15-04-2018

lanotiziasportiva

: ?????? Match nul entre la Lazio et la Roma ! - beinsports_FR : ?????? Match nul entre la Lazio et la Roma ! - CAI150 : Si guardano intorno, mangiano l'erba, si alzano sulle zampe per giocare: l'orsa Sebastiana e i suoi piccoli sono us… - UEFAcom_it : ??? Buongiorno tifosi della @OfficialSSLazio? La sveglia stamattina è stata più dolce di @ciroimmobile? ?? #UEL… -

(Di domenica 15 aprile 2018) Risultato Finale0-0: Cronaca e32° GiornataA 15 Aprile. Finisce 0-0 il 148esimo derby capitolino tra. Un risultato piuttosto bugiardo per quel che si è visto in campo, con lache addirittura arriva a centrare due pali. Il primo tempo è privo di gol, ma sicuramente non privo di azioni da gol e di grandi emozioni. Sin da subito infatti la partita è caratterizzata da un gran ritmo, scandito dalla costante pressione a centrocampo di tutte e due le formazioni in campo. I minuti iniziali sorridono di più allache, complici le leggerezze difensive dei giallorossi, arrivano più volte nei pressi della porta, senza però riuscire quasi mai a concludere. Col passare dei minuti tuttavia è la squadra di Di Francesco ad imporsi sul piano del gioco e delle occasioni. Sul finire del primo tempo è dominio totale di Nainggolan e compagni, che ...