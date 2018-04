Video Genoa Crotone 1-0 | highlights e gol della partita Serie A 35^ giornata

DIRETTA/ Genoa-Crotone (risultato finale 1-0) streaming Video e tv : Bessa regala la salvezza al grifone : DIRETTA Genoa Crotone info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell’anticipo a Marassi, 32^ giornata di Serie A (oggi 14 aprile)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 19:56:00 GMT)

Panchina Genoa : conferme sul possibile sostituto di Ballardini Video : Il #Genoa ha praticamente agguantato la salvezza e in citta' non si fa altro che parlare del possibile rinnovo di Davide Ballardini [Video]. Una conferma che i tifosi rossoblu attendono con ansia, malgrado il silenzio del presidente Preziosi che sta riflettendo sul futuro del club. Il direttore generale Giorgio Perinetti ha annunciato che incontrera' #Ballardini dopo la gara con il Crotone, nel caso in cui il Genoa dovesse conquistare i tre ...