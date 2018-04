VIDEO Dani Ricciardo vince il GP Cina 2018 | tutti i sorpassi | che rimonta dal sesto posto!

[DIRETTA] Amici 17 : ospiti - esibizioni. Daniele eliminato? VIDEO : Torna la seconda puntata del Serale di Amici17, dopo il successo di sabato scorso. Alle 21,20 vedremo nuovamente le sfide di ballo e canto tra la squadra bianca e squadra blu, protagoniste del talk show di Maria De Filippi. Partiti in 14 ragazzi, gli allievi di #Amici 17 sono rimasti in 13 dopo l’addio di un ballerino dei bianchi, Filippo, nel corso del primo serale della scorsa settimana. Chi saranno gli ospiti della seconda puntata del Serale ...

DIRETTA - Amici 17 : Daniele e Zic non passano alla seconda fase VIDEO : Stasera sabato 14 aprile aprile si svolgera' la seconda puntata del serale di #Amici 17. Che cosa succedera'? Ecco qualche anticipazione. Com'è successo settimana scorsa, anche stasera conosceremo il vincitore di puntata. Nella prima si è aggiudicato questo ambito titolo il cantante Matteo [Video] componente della squadra Blu, vincitrice della seconda fase. Mentre il ballerino Filippo ha dovuto abbandonare il programma, senza avere nemmeno ...

Gossip Amici 17 : Daniele cambia squadra per amore - Biondo nei 'Bianchi' VIDEO : L'amore trionfa ad #Amici 17: dopo la 'bufera' nata sul web in to alla divisione di tutte le coppie nate in questa edizione [Video] da parte della produzione, ci ha pensato un allievo a rimettere tutto al suo posto. Daniele Rommelli, ballerino della 'squadra Bianca', ha chiesto di poter cambiare casacca perché non riesce a vivere al meglio questa esperienza senza una persona speciale la fidanzata Lauren. I profili social del talent show, in ...

Amici 2018 : Daniele Rommelli passa nella squadra Blu al posto di Biondo (VIDEO) : Dopo appena una puntata del serale, Daniele Rommelli, ballerino dei Bianchi, decide di cambiare squadra per stare accanto alla fidanzata Lauren Celentano. La produzione di Amici, intenerita dalle parole del giovane concorrente, ha preso in esame la proposta ed accettato l'avvicendamento.prosegui la letturaAmici 2018: Daniele Rommelli passa nella squadra Blu al posto di Biondo (video) pubblicato su TVBlog.it 09 aprile 2018 22:42.

Italo Bocchino - lite in diretta con Massimo Giletti e Daniela Santanché/ VIDEO - Non è L'Arena : “Vergognati!” : Italo Bocchino, lite con Massimo Giletti e Daniela Santanché a Non è L'Arena: Video. “Ti è caduto un vaso in testa?”, sbotta la pitonessa contro l'ex parlamentare.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 22:58:00 GMT)

GRANDE FRATELLO 2018 - NUOVO SPOT CON BARBARA D'URSO / VIDEO - il messaggio di Daniele Bossari : GRANDE FRATELLO 2018, NUOVO SPOT con BARBARA D'URSO: Video, secondo promo del reality di Canale 5 che partirà alla fine de L'Isola dei Famosi 2018 che sta andando in onda ora.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 23:26:00 GMT)

Daniela Santanchè cucina pesce e pubblica il VIDEO su Instagram : boom di commenti : Daniela Santanchè ai fornelli: la parlamentare ha scelto così di augurare Buona Pasqua ai suoi followers su Instagram. L'onorevole di Fratelli d'Italia spiega che sta cucinando...

Diretta / Frosinone Venezia (risultato live 0-1) info streaming VIDEO e tv : Daniel Ciofani esce per infortunio : Diretta Frosinone Venezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I ciociari non possono sbagliare, ma i lagunari sono in salute(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 21:16:00 GMT)

Daniele Logli rompe il silenzio : mio padre non è un assassino VIDEO : Oggi i figli di Antonio Logli e #Roberta Ragusa sono cresciuti. Nessuno di loro ha mai in qualche modo dato voce alla disperazione per la scomparsa della madre, né ha agito pubblicamente affinché venisse trovata, viva o morta. Da quella notte del gennaio 2012 in cui, a Gello di San Giuliano Terme, la mamma di questi ragazzi ha smesso improvvisamente di esistere, e nessuna ricerca è stata in grado di stabilire [Video] dove fosse finita, Antonio ...

L'Isola dei famosi - Daniele Bossari lascia il programma? Ecco cos'è successo VIDEO : Colpo di scena all'#Isola dei famosi 2018: Daniele Bossari potrebbe lasciare il cast del reality show [Video]in onda su Canale 5? E' questa l'indiscrezione delle ultime ore che sta facendo il giro del web e dei social, alimentando un bel po' di polemiche e indiscrezioni sul futuro del reality show Mediaset che in queste settimane sta ottenendo ottimi risultati d'ascolto con una media di ben 4.5 milioni di spettatori a puntata e uno share ...

Daniele Bossari : saluta l'Isola dei Famosi e approda in radio? VIDEO : #Daniele Bossari, vincitore dell'ultima edizione dell Grande Fratello VIP 2 ha un nuovo impegno professionale, questa volta in radio. L'opinionista dell'#Isola dei Famosi prendera' parte al programma radiofonico Take Away in onda su Radio 105, dove indossera' le vesti di co-conduttore. Questo nuovo impegno radiofonico rappresenta per Bossari un bake to basics, un autentico ritorno alle origini. La radio è il suo habitat naturale Nonostante la ...

Lauren Celentano e Daniele Rommelli stanno insieme?/ Amici 17 - nuovo amore? Un VIDEO scatena il gossip : Amici 17, è nato un nuovo amore nella scuola di Canale 5? Tra Lauren Celentano e Daniele Rommelli pare sia nato un flirt e un video postato su Instagram lo dimostrerebbe...(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:03:00 GMT)

Gary Oldman agli Oscar 2018 sbaraglia l’Italia con Timothée Chalamet e umilia Daniel Day-Lewis (VIDEO) : Non c'erano dubbi che Gary Oldman agli Oscar 2018 avrebbe conquistato l'ambita statuetta per il miglior attore protagonista. La conferma era già avvenuta con numerosi premi vinti in precedenza, come il Golden Globe, il BAFTA e lo Screen Actors Guild Award per il miglior attore cinematografico. Gary Oldman agli Oscar 2018 vince come miglior attore protagonista per la sua straordinaria performance, interpretando il ruolo di Winston Churchill nel ...

Dani Alves - non solo calcio : ecco l’altra passione dell’ex Juventus [VIDEO] : L’esperienza con la maglia della Juventus è stata altalenante, Dani Alves adesso prova ad essere protagonista con il Psg. La Ligue 1 può essere considerata già in cassaforte mentre per superare il turno in Champions League serve l’impresa contro il Real Madrid ma la squadra francese ha tutte le carte in regola per ottenere il pass per i quarti di finale della competizione. Dani Alves fa sempre molto parlare non solo per le ...