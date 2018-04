Vettel | ' Dopo il contatto cercavo di sopravvivere' Kimi | ' Con le soft sarei stato più

Sebastian Vettel - furia su Max Verstappen dopo l'incidente in Cina. E l'olandese si umilia da solo : 'Che schifo' : È furibondo Sebastian Vettel al termine del Gp della Cina: ambiva al podio, è finito ottavo con la sua Ferrari danneggiata dopo lo speronamento subito da Max Verstappen , il pilota Red Bull sempre più ...

GP del Bahrain - la Ferrari di Vettel in testa dopo il via - Bottas scavalca Raikkonen : 6° giro - Lewis supera la sorprendente Toro Rosso-Honda di Gasly e si piazza in quarta posizione. 4° giro - Hamilton con le gome scaldate inizia a prendere il ritmo e fa un sorpasso da leggenda ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : Ferrari al comando dopo il GP di Australia - Vettel fa volare la Rossa : La Ferrari guida la Classifica del Mondiale costruttori 2018 di Formula Uno dopo il GP di Australia. La Rossa si è portata al comando grazie alla vittoria di Sebastian Vettel e al terzo posto di Kimi Raikkonen. Il Cavallino Rampante ora ha 18 punti di vantaggio sulla Mercedes che ha sì guadagnato il secondo posto con Lewis Hamilton ma ha sofferto con Valtteri Bottas. La Red Bull si conferma la terza forza. Di seguito la Classifica del Mondiale ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Sebastian Vettel in testa dopo il GP Australia. Hamilton e Raikkonen inseguono : Sebastian Vettel è in testa alla Classifica del Mondiale piloti 2018 di Formula Uno. Il tedesco si è portato davanti a tutti grazie alla vittoria ottenuta nel GP di Australia 2018: una prova da urlo da parte di Seb che con la strategia del Cavallino Rampante è riuscito a sconfiggere Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo lo insegue naturalmente anche in Classifica generale, attardato di sette punti. Di seguito la Classifica generale del Mondiale ...

F1 Australia - Vettel vola in prima posizione dopo il pit stop : MELBOURNE - Vettel passa in testa in uscita dal pit stop al 25° giro della prima gara della stagione. Hamilton rallenta per la vitrual safety car dopo il problema all'auto di Grosjean della Haas e il ...

GP Australia - la Ferrari di Vettel in testa dopo il cambio gomme : PARTENZA - Scatta bene la Mercedes del campione del mondo che alla prima curva precede le Ferrari di Raikkonen e Vettel. Dietro Magnessen con la Haas riesce a scavalcare Verstappen che monta le più ...

Vasseur - il cacciatore di talenti : "Dopo Hamilton e Vettel punto su Leclerc" : Il team principal Sauber: 'Orgogliosi del legame con l'Alfa Romeo' Hamilton, Rosberg e Vettel hanno due cose in comune: sono campioni del mondo e nelle serie minori hanno corso nelle squadre dirette ...

F1 - GP Australia 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a tutti! Colpo finale della Ferrari dopo un turno sul bagnato : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE prove libere 3 Sebastian Vettel davanti a tutti al termine delle prove libere 3 del GP di Australia, prima tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha stampato il miglior tempo (1:26.067) al termine di un turno caratterizzato dall’asfalto bagnato. Soltanto negli ultimi cinque minuti è tornato a fare capolino il sole e la pista si è totalmente asciugata ...

F1 - GP Australia : Vettel e Raikkonen soddisfatti dopo primo giorno di prove - : Il primo giorno di prove all'Albert Park ha visto i due piloti della Scuderia Ferrari impegnati in un intenso lavoro di raccolta dati e set-up. Al termine di questa giornata Kimi e Seb hanno ...