Verso Europeo under 17 - 26 convocate per raduno di preparazione : Prosegue la marcia di avvicinamento della Nazionale under 17 Femminile alla fase finale del Campionato Europeo che si svolgerà dal 9 al 21 maggio in Lituania. Le 26 Azzurrine convocate dal tecnico Massimo Migliorini si raduneranno da domenica 22 a giovedì 26 aprile al Mancini Park Hotel di Roma: 6 le sessioni di allenamento in programma, oltre ad un test amichevole con i ragazzi classe 2004 della Roma fissato nella mattinata del 25 aprile. Il ...