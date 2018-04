optimaitalia

: Verifica patch sicurezza di tutti gli aggiornamenti #Android: l'app che vi dice la verità - OptiMagazine : Verifica patch sicurezza di tutti gli aggiornamenti #Android: l'app che vi dice la verità -

(Di domenica 15 aprile 2018) Non sono passati nemmeno due giorni da che vi avevamo parlato dello studio condotto da 'SRL labs' circa gli, ad alcuni dei quali, ad opera di vari produttori, mancavano lediche erano invece state dichiarate presenti all'interno delle note descrittive. Come vivamo, tra gli OEM più onesti figurano Google, Sony, Samsung e Wiko. Appartengono alla fascia intermedia i vari Xiaomi, OnePlus e Nokia; hanno fatto meno bene HTC, Huawei, LG e Motorola, malissimo TCL e ZTE.A questo punto immaginiamo sia nata in voi la curiosità, ed anche la preoccupazione, di sapere qualedisia stata effettivamente inclusa nella versione OS che state utilizzando. Per poterlore esiste un'applicazione, realizzata proprio dagli esperti che hanno condotto lo studio sopra menzionato. Il programma, da scaricare gratuitamente sul Play Store, prende ...