Valentino Rossi punge Marquez | In Argentina gara rovinata da un pilota

MotoGP - Mike Webb : “Vi spiego le penalità a Marc Marquez. Altre sanzioni? Decidiamo ad Austin. Valentino Rossi non si fida di noi…” : Mike Webb, membro della Direzione Corse e del gruppo dei commissari della MotoGP, ha parlato per la prima volta riguardo ai noti fatti del GP di Argentina. In un’intervista rilasciata a Marca, Webb si è dilungato in merito alle penalità inflitte a Marc Marquez e ha risposto alle dure dichiarazioni rilasciate da Valentino Rossi, fatto cadere dal Campione del Mondo: “Tutti gli incidenti sono diversi tra loro e noi prendiamo sempre ...

MotoGP - Marc Marquez : “Ho sbagliato con Valentino Rossi - ho capito l’errore ma correrò sempre al limite” : “Ho sbagliato“. Marc Marquez ha fatto mea culpa e ha ammesso il suo errore durante il GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo, nel corso di un’intervista rilasciata a Efe durante un evento di Estrella Galicia a San Paolo, ha riconosciuto la pericolosità della manovra operata su Valentino Rossi che ha poi portato alla caduta del Dottore e alle conseguenti polemiche in un post gara davvero rovente. Il ...

MotoGP 2018 - Marc Marquez : 'Continuerò a spingere al massimo. Valentino Rossi? Uno come gli altri' : Da San Paolo, in Brasile, dove si trova per un evento legato al Team Estrella Galicia 0'0, arrivano nuove parole del campione del mondo uscente : "Non cambierò il mio modo di correre in pista. L'ho ...

MotoGp - La Honda di Marquez diventa un autoscontro : il meccanico di Valentino Rossi 'pubblicizza' lo sfottò sullo spagnolo : Il meccanico di Valentino Rossi 'sostituisce' la Honda di Marquez con un autoscontro: l'ironia del web contro lo spagnolo conquista anche un membro del box Yamaha Il Gp d'Argentina ha infiammato gli ...

MotoGP 2018 : Valentino Rossi e Marc Marquez - clima rovente e tensione a mille. Cosa succederà ad Austin? Duello infinito : Il clima è più incandescente che mai, la tensione è altissima, la situazione è davvero rovente e la MotoGP continua a fare discutere: la corrida in Argentina, dove Marc Marquez è stato assoluto protagonista in negativo speronando Valentino Rossi e operando una manovra illecita in partenza, continua a fare parlare di sé e rischia di lasciare strascichi importanti per il pRossimo futuro. Siamo soltanto al secondo appuntamento del Mondiale MotoGP ...

Valentino Rossi contro Marc Marquez - Giacomo Agostini sta con lo spagnolo : 'Se squalifichiamo ogni volta...' : Giacomo Agostini non ha bisogno di presentazioni per gli appassionati di MotoGp e il suo commento su quanto avvenuto tra Valentino Rossi e Marc Marquez sul circuito di Termas de Rio Hondo in Argentina ...

Il retroscena su Valentino Rossi : Marquez non è l'unico problema - : Valentino Rossi non avrebbe gradito il comportamento della Yamaha dopo quanto successo a Rio Hondo, durante il turbolento Gran Premio d'Argentina che ha riacceso, e addirittura peggiorato, lo scontro ...

Motogp - Marquez e Rossi convocati a Austin. Ezpeleta stuzzica Valentino : Frecciatina del numero uno della Dorna, Ezpeleta: "Vorrei che partecipassero entrambi i piloti. Marquez c'è sempre, Rossi quasi sempre"

MotoGP - paura per Marc Marquez : ha rischiato il linciaggio da parte dei tifosi di Valentino Rossi : Momenti di paura per Marc Marquez nel post-gara del GP d’Argentina a Termas de Rio Hondo. Il campione del mondo in carica della MotoGP, come noto, si era recato presso il box della Yamaha per scusarsi con Valentino Rossi, venendo respinto con toni piuttosto bruschi. Secondo quanto riporta Marca, il centauro catalano, mentre si dirigeva presso la scuderia del 39enne di Tavullia, ha rischiato seriamente di essere aggredito. Diversi tifosi ...

Marquez fuori di testa : va contromano - abbatte Valentino Rossi ed altri 4 piloti Video : Il gran premio più folle di sempre nella storia della MotoGp [Video]. Ma stavolta non per grandi bagarre o duelli ma per la condotta antisportiva ed assolutamente fuori controllo di Marc #Marquez. Lo spagnolo è riuscito nell'impresa di infrangere il regolamento in una sola gara quasi una decina di volte. L'apice della follia era gia' stato raggiunto gia' prima della partenza. In fase di schieramento Marquez si è reso protagonista di un inedito ...

Contatto Marquez-Valentino Rossi - Agostini dalla parte dello spagnolo : Contatto Marquez-Valentino Rossi, non si placano le polemiche dopo la gara di MotoGp in Argentina, nel mirino l’atteggiamento dello spagnolo che ha steso il pilota italiano. Ecco le parole di Giacomo Agostini a Tutti Convocati su Radio 24: “possiamo andare una vita avanti a polemizzare però non è giusto perché il nostro sport è questo. In Formula 1 è uguale, si spingono, si buttano fuori, si tamponano. Certo cerchiamo di non ...

Marquez fuori di testa : va contromano - abbatte Valentino Rossi ed altri 4 piloti : Il gran premio più folle di sempre nella storia della MotoGp. Ma stavolta non per grandi bagarre o duelli ma per la condotta antisportiva ed assolutamente fuori controllo di Marc Marquez. Lo spagnolo è riuscito nell'impresa di infrangere il regolamento in una sola gara quasi una decina di volte. L'apice della follia era già stato raggiunto già prima della partenza. In fase di schieramento Marquez si è reso protagonista di un inedito contromano: ...

MotoGp Argentina - le parole di Valentino Rossi contro Marquez hanno il sapore della scomunica : L’invettiva di Valentino Rossi contro Marc Marquez sta tenendo banco da ieri e ha assunto varie sfumature a seconda dei punti di vista, del tifo per l’uno o l’altro pilota, dell’età, dello stile di guida. Insomma una diatriba (che si ripete) tra due miti delle due ruote che vivono in pista stagioni diverse delle rispettive carriere e che non può che far rumore. È un rombo quello di Valentino Rossi la cui reprimenda nei confronti dello spagnolo ...