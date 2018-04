Valanghe : pericolo aumenta Trentino-AA : ANSA, - TRENTO, 15 APR - Il pericolo di Valanghe è in aumento in Trentino domani, fino a livello forte , grado 4 in una scala di 5, alle quote più elevate. Su gran parte delle montagne dell'Alto Adige ...

Valanghe in Trentino : grado di pericolo 4 “forte” : “Nuovi spessori di neve fresca oltre i 50 cm sui rilievi maggiori e sulle piccole Dolomiti al di sopra dei 2000 m favoriscono la ripresa dell’attività valanghiva,” secondo l’ultimo bollettino di MeteoTrentino, che per oggi, venerdì 13 aprile 2018, prevede un grado di pericolo 4 (Forte). “Il manto nevoso è presente con continuità e spessori significativi mediamente a partire da 1400-1600 m di quota; gli strati superficiali ...

Valanghe : pericolo in aumento sulle montagne lombarde : In Valtellina e Valchiavenna non è ancora arrivata la primavera: piogge sul fondovalle, abbassamento sull’intero territorio provinciale delle temperature, riscaldamenti ancora accesi in piu’ localita’ e anche camini a legna (oggi intervento dei Vigili del fuoco in Valgerola di Morbegno e da Sondrio con autoscala per un principio d’incendio a una canna fumaria) in pieno funzionamento. E le condizioni meteo, con nevischio ...

Pericolo Valanghe in Valle d’Aosta : temporanea chiusura della Val Ferret e limitazioni di accesso in Val Veny : La Presidenza della Regione autonoma Valle d’Aosta informa che nella mattinata di oggi, lunedì 9 aprile 2018, sono state pubblicate dal Comune di Courmayeur due ordinanze di chiusura e limitazione al traffico veicolare e pedonale nella Val Ferret e Val Veny. Con l’ordinanza del Sindaco N.3288 del 09/04/2018 si impone la temporanea chiusura della Val Ferret per Pericolo valanghe. A partire dalle ore 12:00 del 09 aprile 2018 e fino alla revoca ...

Valanghe in Lombardia : aumenta il livello di pericolo : Secondo il bollettino elaborato dal Centro Nivometeorologico di ARPA Lombardia nella sede di Bormio (SO) il pericolo Valanghe si è innalzato sull’arco alpino lombardo a “3 marcato in aumento per surriscaldamento“. “In molti pendii ripidi e’ possibile il distacco di Valanghe di medio-grandi dimensioni, con debole sovraccarico nelle ore centrali“. Attenzione quiandi su Alpi Retiche, su Alpi Orobie e sul gruppo ...

Valanghe Friuli Venezia Giulia : pericolo da “debole” a “marcato” : “Le buone condizioni meteorologiche previste, con cielo sereno anche di notte faranno si che al mattino presto il pericolo Valanghe in Friuli Venezia Giulia sia 1 (debole) ovunque“: lo rileva il bollettino regionale. “Con il passare delle ore e l’innalzamento della temperatura la stabilità del manto nevoso diminuisce e il pericolo Valanghe aumenta gradualmente fino a divenire 3 (marcato) nelle ore più calde. Dalla tarda ...

Allerta Valanghe : pericolo ‘3 marcato’ sulle montagne lombarde : Pioggia battente sul fondovalle, strade rese insidiose da grosse pozze d’acqua e bufere di neve alle quote superiori ai 1.500 metri con forti difficolta’ nel transito dei passi alpini anche con catene montate. Una “coda” decisamente fredda dell’inverno in Valtellina e Valchiavenna dalla serata di oggi investite da un’ondata di maltempo e dove rimane elevato al grado “3 marcato” il rischio di caduta ...

Valanghe Friuli Venezia Giulia : pericolo marcato ovunque : “Le nuove precipitazioni intervenute durante la notte hanno portato in quota dai 20 ai 30 cm di nuova neve su tutto il territorio montano. Il pericolo Valanghe è 3 (marcato) ovunque“: lo riporta il bollettino della Regione Friuli Venezia Giulia. “Oltre i 1700 m sono possibili Valanghe spontanee a debole coesione, in genere di piccole dimensioni, dai percorsi abituali a tutte le esposizioni. Sempre oltre tale quota il distacco ...

Tre valanghe lungo tre pendii paralleli si sono staccate martedì mattina verso mezzogiorno in località Campaciol a Livigno, la zona verso la Forcola. Fortunatamente non c'erano sci alpinisti in quella ...

Valanghe Friuli Venezia Giulia : grado di pericolo marcato : Le intense precipitazioni di domenica – si legge nel bollettino Valanghe della Regione Friuli Venezia Giulia – hanno portato neve solo oltre i 1700 m di quota: “A 1800 m sono caduti 20-30 cm di nuova neve sulle zone occidentali della regione e sul Canin, quantitativi inferiori sulle Alpi Giulie e sulle Prealpi Giulie. A tratti è piovuto fino a 2000 m. Il manto nevoso sotto i 1800 m risulta fortemente appesantito dalla pioggia ...

Maltempo su Piemonte - pericolo Valanghe : ANSA, - TORINO, 11 MAR - Ancora Maltempo, sul Piemonte, a causa della perturbazione atlantica in arrivo da ovest che da ieri ha portato un peggioramento delle condizioni meteo sulla regione. Piove in ...

Maltempo Piemonte : pioggia e neve - forte pericolo Valanghe : A causa della perturbazione atlantica giunta da ovest, in Piemonte si registra un peggioramento delle condizioni meteo: si segnala pioggia in pianura e neve sulle Alpi a quote medio-alte, oltre i 1.300-1.400 metri, con valori inferiori solo sulle Alpi Marittime. Arpa Piemonte ha emesso ieri un’allerta gialla nelle zone al confine con la Liguria. Inoltre torna ad aumentare il pericolo valanghe, che sale a 3-Marcato su tutta la regione, e al ...