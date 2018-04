Va dal medico per un mal di denti | ma scopre di avere la leucemia | a 23 anni è in fin di

Milano - medico no-vax radiato dall'Ordine. Burioni : "Buona notizia" : Dopo Dario Miedico il caso che coinvolge Gabriella Maria Lesmo pediatra e anestesista. Lei su Facebook: "Farò ricorso"

Medico picchiato in ospedale : Medico picchiato all'ospedale di Poggibonsi lunedì 9 aprile. Un uomo di 27 anni di Radda in Chianti è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio, violenza a pubblico ufficiale e lesioni ...

Palermo : nuova aggressione in ospedale - medico colpito con un casco : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) – Ancora un’aggressione in un ospedale di Palermo. Questa volta è successo a Villa Sofia, dove un medico del reparto di Chirurgia è stato colpito dal parente di un paziente ricoverato nella struttura. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo l’avrebbe colpito alla schiena con un casco. Il medico si è riservato di presentare la denuncia e sul posto è intervenuta la Polizia che ha già ...

Va in ospedale per un intervento di routine : 27enne muore tra atroci dolori per un errore medico : È accaduto in un ospedale in Russia. I medici avrebbero somministrato per errore alla giovane una flebo a base di formaldeide. La madre della ragazza ha raccontato quanto accaduto dopo l’intervento.Continua a leggere

Bimbo dona i suoi risparmi al medico che ha curato la mamma dal tumore Video : Un Bimbo di 5 anni ha donato tutti i suoi risparmi al medico che ha curato la sua mamma dal tumore affinché siano usati per la ricerca. A raccontarlo è lo stesso medico, il dottor Pietro Caldarella, vicedirettore dell’Istituto europeo di #oncologia Ieo di Milano, che ha postato su Facebook la foto della letterina consegnatagli dal Bimbo raccontando così la sua reazione: ‘Mi veniva da piangere!!!!’. Si trattava solo di una manciata di monetine, ...

Butac.it - il sito anti-bufale oscurato dalla polizia per la querela di un medico : “sito web sottoposto a sequestro preventivo“. Così si legge sull’homepage di Butac.it, Bufale un tanto al chilo, il sito che dal 2013 si occupava di smentire fake news in circolazione su internet. Il provvedimento, disposto dal gip del tribunale di Bologna, è arrivato dopo la querela per diffamazione da parte di un medico oncologo che promuove la medicina olistica. E che, spiega l’Ansa, andava spesso in onda sul ...

Morbillo - morto un bambino di 10 mesi. Il medico : «Troppo piccolo per vaccinarsi» - contagiato dalla madre : Morbillo killer a Catania, dove un bimbo di appena 10 mesi è morto questa mattina nell'ospedale Garibaldi, per complicanze legate proprio al Morbillo. Secondo quanto affermano i media...

A 5 anni regala i suoi risparmi al medico che ha curato la mamma dal cancro : "Sono per la ricerca" : L'oncologo dello Ieo di Milano ha raccontato sui social il piccolo gesto di Giovanni. "Mi ha fatto piangere"

Milan preoccupato - Conti parte per gli Stati Uniti : visita dal medico di Ibra : Secondo quanto riferisce Sky Sport , il difensore del Milan Andrea Conti è pronto a partire per gli Stati Uniti, in particolare per la clinica di Pittsburg del professor Freddy Fu , quello che ha operato Ibrahimovic lo scorso ...

“E la vagina!?…”. A diciotto anni non ha mai avuto il ciclo. Pensa sia normale - ma poi va dal medico e fa la scoperta più terrificante della sua vita : “E fa anche molto male…” : A 25 anni la sua vita non è come quella delle sue coetanee. Per tanto tempo si è chiesta come mai il suo corpo era diverso, come mai le sue amiche vivevano delle esperienze che per lei erano completamente fuori dal Pensabile. Rebekah Knight è una ragazza di Ballymoney, nell’Irlanda del Nord, e per tanti anni si è fatta delle domande a cui non riusciva a rispondere. Poi finalmente quando è diventata maggiorenne ha capito cosa c’era ...

Neonata rischia di morire sul volo per Milano : salvata da un medico a bordo e dal pilota : Il suo "destino" - la parola usata dal suo salvatore - forse era davvero scritto. Forse era già stabilito che sulla sua strada avrebbe trovato un medico preparato e un pilota eccellente. E forse era già...

“A guardarti così…”. Orrore dal ginecologo : entra per una visita e succede l’assurdo. Di fronte alla bella ragazza il medico non riesce proprio a contenersi - in un crescendo da incubo finito in questo modo : Doveva essere una semplice visita dal ginecologo, un momento che tante donne affrontano regolarmente nel corso della loro vita. E invece all’improvviso ecco che quei minuti chiusi nello studio insieme al presunto professionista si sono trasformati in un vero e proprio incubo. Momenti in cui si sono alternati allusioni e battutine a sfondo sessuale con tanto di un bacio sulla guancia definito “viscido” dalla diretta ...