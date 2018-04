USA | Gran Bretagna e Francia all' ONU | un progetto di risoluzione sulla Siria

Il doppio atlantismo. Due linee sull'intervento in Siria : da una parte USA - Gran Bretagna e Francia - dall'altra asse Italia-Germania : Da una parte Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia , dall'altra Italia e Germania. L'attacco missilistico in Siria ha messo in luce un doppio atlantismo, cioè due visioni differenti dentro l'Alleanza. Se Washington, Londra e Parigi, infatti, sono stati espressione di una linea intervista, passando dalle parole ai fatti, Roma e Berlino si sono tirate fuori dalle operazioni militari.Chi ha provato a tenere compatta l'Alleanza è stato ...

Siria - laboratori di armi chimiche e depositi : quali sono i siti colpiti dall'attacco di USA - Francia e Gran Bretagna : laboratori di produzione di armi chimiche e depositi di armi non convenzionali nelle regioni di Damasco e Homs sono, secondo fonti militari occidentali, i tre siti colpiti dall'attacco americano, francese e britannico nella notte in Siria. Fonti Siriane ostili al governo di Damasco riferiscono di altri depositi e centri di ricerca colpiti, mentre il regime Siriano conferma che si tratta di obiettivi nei pressi di Homs e Damasco ma solo in un ...