Usa | Gb e Francia bombardamenti erano necessari Dopo l' attacco | scontro all' Onu con la

Siria : Usa - Francia e Gb attaccano le armi chimiche di Assad - L'Onu non condanna il raid : è scontro con Mosca : Pioggia di missili Usa, Gb e Francia - Sono le nove di sera a Washington, poco prima dell'alba a Damasco, quando la tempesta di missili promessa da Donald Trump si abbatte sulla Siria . Il presidente ...

Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano la Siria nella notte. Trump : «Assad mostro». Scontro all'Onu - Stati Uniti pronti al bis : È scattato nel cuore della notte l'attacco minacciato nei giorni scorsi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Siria , un'azione mirata contro il presunto arsenale di...

Il doppio atlantismo. Due linee sull'intervento in Siria : da una parte Usa - Gran Bretagna e Francia - dall'altra asse Italia-Germania : Da una parte Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, dall'altra Italia e Germania. L'attacco missilistico in Siria ha messo in luce un doppio atlantismo, cioè due visioni differenti dentro l'Alleanza. Se Washington, Londra e Parigi, infatti, sono stati espressione di una linea intervista, passando dalle parole ai fatti, Roma e Berlino si sono tirate fuori dalle operazioni militari.Chi ha provato a tenere compatta l'Alleanza è stato ...