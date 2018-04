United ko | City campione d' Inghilterra

Premier - lo United perde con l ultima in classifica il City di Guardiola è campione d Inghilterra : LONDRA - Il Manchester City è campione d'Inghilterra con cinque turni d'anticipo. La clamorosa sconfitta casalinga del Manchester United contro il West Bromwich Albion fanalino di coda , gol di ...

Manchester City - Guardiola : 'United e Chelsea non vogliono la Var in Premier League' : 'Comunque succederà, non solo in Inghilterra ma in tutto il mondo gli arbitri vanno aiutati - le sue parole sull'avvento della Var - Oggi il calcio è più veloce, più rapido. Ancora adesso, per ...

City - Psg - Milan - United... Spese pazze e k.o. in Europa. Quanti sogni infranti : Non sempre i soldi fanno la felicità o sono sinonimo di vittorie nel calcio, in particolare quando si travalicano i confini nazionali. Ovviamente vincere in Champions o in Europa League diventa ...

Premier League - 33a giornata : lo United rovina la festa al City : Gli uomini di Mourinho, in rimonta, fanno loro il derby per 3-2 e rimandano la festa scudetto degli uomini di Guardiola. Il Liverpool non va oltre lo 0-0 nel derby del Merseyside, mentre il Chelsea , ...

La frase di Mourinho nell'intervallo - poi lo United rimonta il City e fa slittare la festa scudetto : Il segreto dell'impeto con cui i Red Devils sono tornati in campo nella ripresa lo ha rivelato a Sky Sport Uk il difensore dello United Smalling , autore del gol-vittoria: 'Alla fine del primo tempo ...

City-United - il discorso motivazionale di Mourinho che ha ribaltato il derby : 'non siete dei clown' : Manchester United vittorioso contro il City, anche grazie ad un discorso motivazionale messo in scena da Mourinho nell'intervallo Nella giornata di ieri il Manchester United ha vinto il derby contro ...

Manchester United - Mourinho - le parole prima della rimonta : "Siete i clown alla festa del City?" : A rivelare le parole dello Special One a Sky Sport Uk è Smalling, l'autore del gol vittoria. Eccole... Mourinho e Pep Guardiola. in spogliatoio - "Che cosa ci ha detto Mourinho? Non ha dovuto dire ...

Manchester United - Pogba rovina la festa City : 'Per i nostri tifosi perdere sarebbe stato come morire' : Vederli festeggiare proprio davanti ai loro occhi sarebbe stato decisamente troppo: avrà pensato questo Paul Pogba nell'intervallo dell'Etihad Stadium, mentre i tifosi del Manchester City già ...

Video/ Manchester City Manchester United (2-3) : highlights e gol della partita (Premier League) : Video Manchester City Manchester United (2-3): highlights e gol della partita, il derby vinto in rimonta da José Mourinho su Pep Guardiola (Premier League) che non festeggia il titolo(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 09:56:00 GMT)

Premier League - il derby di Manchester va allo United : City sconfitto in rimonta 3-2 : derby crudele per il Manchester City. Dopo 45' era in vantaggio 2-0 sullo United e pregustava già la vittoria e la conquista del quinto titolo di Premier League, con sei giornate di anticipo, ma Pogba ...

Manchester City-United - Balotelli sbotta sui social! : Manchester City-United, Balotelli sbotta sui social! “Come si fa a non dare questo rigore? No seriamente, cosa diavolo sta accadendo? Congratulazioni a Pogba per i due goal e allo United per non essersi mai arreso ma questo è rigore!”. E’ questo il messaggio di Balotelli sul derby di Manchester, successo in trasferta per Mourinho dopo una rimonta incredibile ma gli uomini di Guardiola recriminano per un rigore non ...

Premier : rimonta United - City perde 3-2 : ANSA, - ROMA, 7 APR - Derby crudele per il Manchester City. Dopo 45' era in vantaggio 2-0 sullo United e pregustava già la vittoria e la conquista del quinto titolo di Premier League, con sei giornate ...

Manchester City-Manchester United 2-3. Doppietta di Pogba - Mou rovina la festa a Guardiola. Gol e highights : Tutto lo stadio onora e applaude Ray Wilkins negli attimi che precedono il calcio d'inizio di un match trasmesso in 189 paesi del mondo. Momenti di unione che durano poco, perché dal 1' al 90' sarà ...

DIRETTA/ Manchester City Manchester United (risultato finale 2-3) : Mourinho rovina la festa a Guardiola! : DIRETTA Manchester City Manchester United: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Derby che può valere il titolo per i Citizens(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 20:21:00 GMT)