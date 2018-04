Una scelta che arriva a guerra ormai finita

Un posto al sole - trame 16-20 aprile : Una scelta pericolosa : Anticipazioni Un posto al sole, prossima settimana: la scelta di Anita Più di due milioni di telespettatori seguono ogni giorno le vicende dei protagonisti di Un posto al sole. Le storie realistiche e il riferimento costante all’attualità sono alla base del successo di Un posto al sole. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 16 al 20 aprile svelano che una delle protagoniste sarà Anita. Mariella, sempre più stressata dalle discussioni ...

Roberto Giacobbo dice addio alla Rai : "È stata Una scelta personale e non andrò a lavorare a Discovery" : Dopo quindici anni di successo con Voyager, il conduttore decide di provare un'altra strada e di abbandonare il lavoro da dipendente.

Piani individuali di risparmio (Pir) - Una scelta vincente per 800 mila italiani nel 2017 : Sono 800 mila gli italiani che nel 2017 hanno deciso di destinare i propri risparmi ai Pir (Piani individuali di risparmio). Per più di 500 mila risparmiatori si tratta del primo investimento della loro vita in fondi comuni.L'investimento medio ammonta a 13.678 euro. A passare ai raggi X i numeri e gli investimenti sui Pir, nel loro primo anno di vita, è l'Ufficio Studi di Assogestioni, con un'analisi presentata al Salone del ...

Scandalo a corte. Il principe sceglie la (bellissima) modella di Playboy. La notizia era nell’aria da tempo ma ora è ufficiale. L’erede al trono fa coppia fissa con lei - Una scelta che sta facendo discutere : Gli ingredienti per uno Scandalo a corte ci sono tutti. Sì perché il rampollo della casa reale si è scelto una “principessa” diversa dal solito. Ha gli occhi blu intenso, i capelli castani e un viso uscito dalle pagine di un libro. Epperò c’è qualcosa che non torna e che anzi potrebbe far saltare sulla sedia più di qualche parente della casa regnante che all’etichetta ci tiene eccome. Marius Borg Høiby, figlio della principessa ...

[L'analisi] Al governo con i compromessi oppure al voto. La scelta difficile di Di Maio stretto in Una morsa tra gli arrabbiati e Mattarella : Non sarà facile per Luigi Di Maio uscire dal vicolo cieco in cui è finita la sua ipotesi di governo per il Paese. La proposta di un contratto alla tedesca unisce, ma la voglia di fare il premier a ...

PAOLO FOX/ Oroscopo weekend 7-8 aprile : Vergine pronto per Una grande scelta : Oroscopo del weekend di PAOLO Fox ai microfoni di LatteMiele: analisi segno per segno. Situazione chiara nel futuro del Cancro. Leone alla ricerca di un lavoro, Bilancia fase di interregno(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 13:31:00 GMT)

Uomini e Donne/ "Lorenzo Riccardi è la scelta di Sara" : Una testimonianza scomoda (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella sempre più vicina alla scelta che, secondo molti, sarà Lorenzo Riccardi. Ma non mancano le critiche...(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne / Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo : "La scelta resta Una cicatrice" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Cos'è accaduto tra Nicolò Brigante e Marta Pasqualato dopo la lite in studio? Il tronista è pronto alla scelta(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 19:55:00 GMT)

“Squalificata”. Rissa choc all'(altra) Isola. Non è la prima volta che il pubblico assiste a Una zuffa come questa - stavolta - però - le due concorrenti l’hanno fatta grossa. “Si sono strappate i capelli” e la produzione non ha avuto scelta : “Squalifica”. Era già successo all’Isola dei famosi. Parliamo di diversi anni fa e, se seguite il programma, probabilmente non avete dimenticato la lite furibonda che ci fu tra Aida Yespica e Antonella Elia. Tutto era iniziato con una discussione normale, a parole. Poi le due si erano scaldate, soprattutto Antonella Elia che, a un certo punto, mentre Carmen Di Pietro tentava di fare da paciere, è passata alle mani. Colpendo prima Patrizia ...

“Squalificata”. Rissa choc all’Isola. Non è la prima volta che il pubblico assiste a Una zuffa come questa - stavolta - però - le due concorrenti l’hanno fatta grossa. “Si sono strappate i capelli” e la produzione non ha avuto scelta : “Squalifica”. Era già successo all’Isola dei famosi. Parliamo di diversi anni fa e, se seguite il programma, probabilmente non avete dimenticato la lite furibonda che ci fu tra Aida Yespica e Antonella Elia. Tutto era iniziato con una discussione normale, a parole. Poi le due si erano scaldate, soprattutto Antonella Elia che, a un certo punto, mentre Carmen Di Pietro tentava di fare da paciere, è passata alle mani. Colpendo prima Patrizia ...

Manduria - negano la lavanda dei piedi ai migranti : “È Una scelta facoltativa” : Manduria, negano la lavanda dei piedi ai migranti: “È una scelta facoltativa” La Iena Silvio Schembi intervista i sacerdoti della parrocchia al centro dello scandalo. Continua a leggere

Manduria - negano la lavanda dei piedi ai migranti : 'È Una scelta facoltativa' : Lo scandalo era scoppiato poco prima di Pasqua , quando il Nuovo Quotidiano di Puglia aveva denunciato che nella Chiesa di San Michele Arcangelo a Manduria , TA, il sacerdote che presiedeva la messa ...

La bella storia - tre 15enni 'eroi' per scelta salvano Una 96enne da un incendio Video : Non ci sono solo adolescenti frivoli e inaffidabili la cui vita trascorre tra selfie e pericolose sfide demenziali on line [Video]. Rodolfo Fanni, Renato Saba e Lorenzo Fanari, ad esempio, sono tre quindicenni sardi giustamente saliti agli onori della cronaca conquistando il titolo di 'piccoli #eroi' per aver salvato da un incendio una signora molto anziana, la 96enne Nicolina Loche. L'episodio è accaduto lunedì scorso, giorno di Pasquetta. ...

Manduria - negano la lavanda ai piedi ai migranti : 'È Una scelta facoltativa' : Lo scandalo era scoppiato poco prima di Pasqua , quando il Nuovo Quotidiano di Puglia aveva denunciato che nella Chiesa di San Michele Arcangelo a Manduria , TA, il sacerdote che presiedeva la messa ...