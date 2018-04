Una nuova strategia per contrastare l' Ebola e l' influenza?

Dazi - il nazional-protezionismo è tornato. Prepariamoci a Una nuova guerra fredda : L’ordine economico creato nell’era post 1945 si sta disintegrando. Si parla di tariffe doganali, di nazionalismo, di chiusura all’immigrazione. Ironicamente i principali campioni della globalizzazione sono stati i primi a segnalare il ritiro dalle sue fila a seguito della Grande recessione. Il nazionalismo economico – storicamente popolare in tempi di crisi economica – è tornato in voga in Gran Bretagna, in Francia ...

Microsoft Office : in arrivo Una nuova interfaccia per la schermata iniziale : Microsoft ha rivelato pubblicamente di stare attualmente lavorando a una nuova pagina iniziale per la suite Office di Windows rinnovata graficamente e maggiormente ottimizzata. Il team di Office spera di introdurre una nuova interfaccia grafica che possa aiutare gli utenti a trovare file e documenti importanti con una velocità e intuitività mai vista prima. Andando nel particolare, la UI prevederà più spazio per la lista dei documenti recenti e ...

TIM 15 Go New è Una nuova offerta esclusiva per i già clienti - con 30 GB di Internet : Si chiama TIM 15 Go New ed è una nuova offerta che TIM sta proponendo ad alcuni suoi clienti selezionati tramite reparto commerciale, perciò contattati telefonicamente e tramite messaggi. L'articolo TIM 15 Go New è una nuova offerta esclusiva per i già clienti, con 30 GB di Internet proviene da TuttoAndroid.

L'export continua a volare - +8% - . E dai dazi cinesi Una nuova chance : Da quando, nel 2015, ha messo la freccia e superato la Francia in termini di produzione, l'industria italiana del vino non ha mai smesso di crescere. Quel mix di cultura millenaria, unicità ...

The 100 5×02 : Octavia - Una nuova leader? : The 100 5×02 trama e promo – Il secondo episodio della serie thriller andrà in onda su The CW martedì, 1 maggio 2018. Dopo aver scoperto grazie agli spoiler che ci sarà un amore imprevisto, “Red Queen” ci anticipa quale sarà il destino di Octavia. Il personaggio di Marie Avgeropoulos avrà un ruolo centrale per le persone che hanno messo nelle sue mani la loro vita. La foto di copertina di The 100 5×02 dimostra come la ...

Star Wars Battlefront II : le microtransazioni stanno per tornare insieme a Una nuova modalità : EA, dopo le recenti controversie sulle microtransazioni di Star Wars Battlefront II, sembra, come riporta Polygon aver cambiato direzione da questo punto di vista. Le microtransazioni saranno nuovamente introdotte nel gioco dopo un update che arriverà il 18 aprile anche se stavolta saranno molto più limitate rispetto al passato: i Cristalli acquistabili con moneta reale dai giocatori saranno utilizzati solamente per l'acquisto di elementi ...

La nuova tecnologia di Google sfrutta l’AI per isolare Una singola voce nella folla : I ricercatori di Google hanno lavorato per isolare le fonti di audio ed i risultati che hanno condiviso con noi sono impressionanti. Guardiamoli insieme L'articolo La nuova tecnologia di Google sfrutta l’AI per isolare una singola voce nella folla proviene da TuttoAndroid.

Lorys Stival/ La difesa di Veronica Panarello chiede Una nuova perizia psichiatrica (Quarto grado) : Le telecamere di Quarto Grado sono nella Corte d'assise d'appello per il processo sul delitto di Lorys Stival. In Aula la madre Veronica Panarello, già condannata in primo grado a 30 anni.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 14:44:00 GMT)

OCEANIA/PAPUA NUOVA GUINEA - Il Card. Parolin ai fedeli : Una Chiesa unita - sull'esempio degli apostoli : E' stato ricordato il caso di quei rifugiati, giunti da tutto il mondo, che, secondo un accordo politico tra PAPUA NUOVA GUINEA e Australia, sono condotti dal governo australiano in centri di ...

Il rischio di Una nuova grande guerra in Siria sta rientrando : Dopo i tweet e le minacce dei giorni scorsi, Trump sta cercando un modo per colpire Assad senza far arrabbiare troppo la Russia, che a sua volta sta abbassando i toni The post Il rischio di una nuova grande guerra in Siria sta rientrando appeared first on Il Post.

Processo Lorys : la difesa di Veronica Panarello insiste con Una nuova perizia psichiatrica : Processo Lorys: la difesa di Veronica Panarello insiste con una nuova perizia psichiatrica Davanti alla Corte d’assise d’appello di Catania va avanti il Processo a Veronica Panarello, condannata a 30 anni di reclusione in primo grado per l’omicidio del figlioletto di 8 anni Lorys Stival e per l’occultamento del cadavere. L’accusa ha già chiesto la […]

Facebook a pagamento : Zuckerberg preannuncia Una nuova versione per proteggere la privacy : Le ultime news su Facebook, dopo audizione di Zuckerberg Facebook a pagamento: Zuckerberg preannuncia una nuova versione per proteggere la privacy Facebook potrebbe presto produrre una nuova versione ...

La MotoGP pensa al decalogo delle sanzioni ma la realtà è che servirebbe Una nuova Race Direction : ... la MotoGP è uno sport o uno spettacolo che deve far discutere e tenere incollate le persone ai teleschermi? Se è ancora uno sport serve una Race Direction forte e soprattutto al di sopra di ogni ...