' Una lupa i gemelli nutre e si chiama Roma la sovrana del mondo' La coreografia da

La truffa crudele ai danni di due anziani genitori di Una vittima di Lupara Bianca : I carabinieri della Comando Provinciale di Messina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto su richiesta della locale Procura a carico di Francesco Simone, 44 enne di Basicò, gravemente indiziato del reato di truffa aggravata nei confronti dei due anziani, genitori di una vittima di "Lupara Bianca" il cui corpo non è stato mai rinvenuto. ...

