“Una fine orribile…” Muore al nono mese La gravidanza era quasi finita ed era al

(Di domenica 15 aprile 2018) Aveva appena 18 anni e aspettava il suo primo figlio. Un’età sicuramente difficile per portare avanti una, ma Aiyonna Clarice Barrett era serena e felice di portare in grembo il suo bambino. Dopo essere rimasta incinta la giovane era rimasta a vivere con la famiglia nella loro casa del North Carolina (Usa), ma il suo fidanzato era preoccupato e in ansia per questo figlio in arrivo e non desiderato. Poi è arrivata la terribile tragedia. Il cadavere della ragazza è stato ritrovato nel baule di una macchina lo scorso 9 aprile, sia lei che il piccolo erano morti. A quel punto sono immediatamente scattate le indagini e dopo qualche giorno, il 14 aprile, il colpevole è stato individuato. A compiere l’efferato delitto è stato il compagno della giovane Brian Lovon Little, che ha inconfessato l’uccisione. “Finalmente è stata fatta giustizia per ...