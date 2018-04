“Un grave errore” Baudo sulla morte di Frizzi A distanza di settimane non si placano i

caffeinamagazine

: #Berlusconi Ci auguriamo che la grave crisi, per la quale chiediamo un coinvolgimento delle Nazione Unite, possa tr… - forza_italia : #Berlusconi Ci auguriamo che la grave crisi, per la quale chiediamo un coinvolgimento delle Nazione Unite, possa tr… - zazzatweet : Ero un talento del calcio, mi cercavano tutti, giocavo con tizio e caio, ma quando stavo per essere preso da una sq… - milly_carlucci : 'Non cambiate canale commettereste un grave errore' ?? #BallandoConLeStelle @Ballando_Rai -

(Di domenica 15 aprile 2018) In questesi è parlato tantissimo di Fabrizio. La suaè stata uno choc per tutti e tantissimi colleghi hanno voluto riservargli un ricordo speciale. In tanto anni di carriera l’amato conduttore ha inanellato un successo dopo l’altro e con la sua simpatia e la sua classe è entrato nelle case e nei cuori degli italiani. Ma il mondo dello spettacolo non rimpiange soltanto un ottimo professionista, ma anche un amico sincero, una persona rara. Tra i diversi ricordi di questi ultimi giorni spicca quello di Pippo, decano della tv, che in un’intervista a Gente ha voluto dedicare parole speciali al ragazzo con il sorriso sempre pronto. Il conduttore siciliano ha ricordato il momento in cui ha conosciuto, all’epoca della Tv dei ragazzi, nei primi anni ottanta. Il carattere di Fabrizio era speciale,spiega come fosse una ...