Un esercito al lavoro su ogni costume di Spider-Man | le rivelazioni degli sviluppatori

Pasqua - esercito al lavoro : 7mila militari per sicurezza delle città : Sono circa settemila i militari dell'esercito al lavoro nelle piazze delle maggiori città italiane nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure", condotta in concorso con le forze dell'ordine. A riferirlo il ministero della Difesa che comunica inoltre che l'esercito, con quattromila soldati, continua anche in questi giorni il suo impegno in 15 Paesi esteri, per contribuire alla sicurezza.

Roma. Calabria : ringrazio esercito per lavoro. Giunta fa polemiche sterili : Roma – Calabria: ringrazio Protezione Civile ed Esercito per prezioso impegno profuso Roma – Di seguito le parole della candidata per Forza Italia alla Camera... L'articolo Roma. Calabria: ringrazio Esercito per lavoro. Giunta fa polemiche sterili su Roma Daily News.