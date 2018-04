: Trovato morto il 18enne scomparso nel Salernitano: ucciso a coltellate - SkyTG24 : Trovato morto il 18enne scomparso nel Salernitano: ucciso a coltellate - petergomezblog : Molise, il candidato cinquestelle Andrea Greco è nipote di un camorrista ucciso nel 1983: 'Una mia zia lo sposò pri… - RaiNews : Il governo siriano ha invitato l'Organizzazione per la Proibizione delle armi chimiche (OPAC) a visitare Duma, encl… -

unper l'omicidio di Antonio Alexander Pascuzzo, il coetaneo di Buonabitacolo (Salerno) il cui cadavere è stato scoperto ieri in una zona non lontana dal centro abitato del piccolo paese del Vallo di Diano. Il presunto omicida, interrogato tutta la notte, è originario dello stesso paese della vittima. Il delitto sarebbe maturato per motivi di spaccio di droga Pascuzzo è morto dopo aver ricevuto diverse coltellate al petto. Domattina l' autopsia.(Di domenica 15 aprile 2018)