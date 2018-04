Ucciso con 7 coltellate per droga | coetaneo confessa

Confessa il killer di Antonio Pascuzzo : Ucciso per un po' di marijuana/ Salerno - 18enne nel carcere di Potenza : Antonio Pascuzzo , risolto il caso di Buonabitacolo: arrestato il reo-confesso del delitto di Salerno , "l'ho ucciso per droga, una dose di marjuana". Caso chiuso? Dubbi sui motivi(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 18:52:00 GMT)

Salerno - 18enne Ucciso : confessa il coetaneo. Colpito sette volte con un coltello per la marijuana : Un ragazzo di 18 anni – del quale non è stata per il momento ancora rivelata l’identità – è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina (Salerno) per l’omicidio di Antonio Alexander Pascuzzo (nella foto), il coetaneo di Buonabitacolo (Salerno) il cui cadavere è stato scoperto ieri pomeriggio in una zona non lontana dal centro abitato del piccolo paese del Vallo di Diano. Il presunto omicida, anch’egli originario dello stesso ...