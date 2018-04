Uccisa a 18 anni insieme al bambino che portava in grembo | arrestato il fidanzato

Nuovo orrore in India : bimba di 11 anni stuprata e Uccisa - sul corpo aveva almeno 86 ferite : Nuovo orrore in India: bimba di 11 anni stuprata e uccisa, sul corpo aveva almeno 86 ferite La bambina è stata sequestrata, torturata, violentata e uccisa nello Stato di Gujarat. Il cadavere è stato ritrovato vicino a un campo di cricket di Surat.Continua a leggere La bambina è stata sequestrata, torturata, violentata e uccisa nello […]

India - bambina di 11 anni stuprata e Uccisa. Ritrovata con 86 ferite in tutto il corpo : Una bambina Indiana di circa 11 anni è stata sequestrata, torturata, violentata ed uccisa nello Stato di Gujarat. Il cadavere, ritrovato vicino ad un campo di cricket di Surat, presentava almeno 86 ferite, anche nelle parti intime. Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa Ani. Questo nuovo atto di violenza su una bimba è emerso quando ancora non si è spento l'orrore per lo stupro di gruppo e l'assassinio di Asifa di 8 anni in ...

Adele De Vincenzi - Uccisa a 16 anni da un’overdose Il pm : “Condannate il fidanzato a 13 anni” : La ragazzina, residente a Chiavari, era morta a Genova il 29 luglio scorso dopo aver assunto assieme al ragazzo 19enne e altri due giovani, tra cui un’amica minorenne, della Mdma, una droga sintetica. Bernardin è accusato di morte come conseguenza di altro reato e spaccio.Continua a leggere

Genova - è ancora caccia al marito di Angela - Uccisa a 46 anni : “Aiutateci a trovarlo” : È caccia in tutta Italia a Javier Napoleon Pareja Gamboa, marito di Angela Reyes Coello, la donna trovata morta nella sua abitazione, in provincia di Genova, con una coltellata al cuore: risulta irreperibile da 36 ore. L'appello dei familiari della vittima sui social network: "Questo assassino è ricercato. Ha appena ucciso mia sorella e si è dato alla fuga".Continua a leggere

Sesto San Giovanni - donna Uccisa con coltello nel petto/ Milano : “forse suicidio” - ma no biglietti d’addio : Milano, donna morta in casa con coltello nel petto, ultime notizie, Sesto San Giovanni: corpo in decomposizione. Il macabro ritrovamento e le piste sul suicidio(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 16:55:00 GMT)