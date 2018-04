TV | Rai5 | “Shakespeare in Italy” | il drammaturgo e il suo rapporto col Bel Paese

meteoweb.eu

(Di domenica 15 aprile 2018) Perché William Shakespeare ambientava le sue opere in Italia? L’interrogativo affascina da sempre appassionati e studiosi e la serie in due puntate “Shakespeare in Italy“, che Rai Cultura propone da lunedì 16 aprile alle 21.15 su, prova a indagare questoprofondo tra Shakespeare e l’Italia. Francesco da Mosto, presentatore di origine italiana, si sposta in varie località del Bellegate in qualche modo all’opera del grande, da Venezia a Padova, da Verona a Messina. Un viaggio accompagnato dai versi delle opere ambientate o ispirate da questi luoghi, come “La Bisbetica Domata”, “Giulietta e Romeo”, “Molto Rumore per Nulla” e “Otello”. Da Mosto allude a un’ipotesi suggestiva e non del tutto irrealistica, quella che Shakespeare abbia effettivamente soggiornato in Italia, forse durante i suoi “anni perduti”, e in Sicilia si imbatterà in un’ipotesi ...