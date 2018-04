TV | Rai5 | “Castelli d’Europa” ci porta nelle principali residenze portoghesi | eredità di

TV - Rai5 : con “Castelli d’Europa” un viaggio in Piemonte : L’Europa, più di ogni altro continente, vanta un numero straordinario di castelli incastonati come perle in paesaggi incantevoli. Questi ‘giganti’ di pietra, annidati tra colline verdi, eretti sulle rive di grandiosi fiumi, o nascosti nel centro di città antiche, fanno parte integrante della nostra cultura, testimoni di storia e di identità distinte. La serie “Castelli d’Europa”, in onda da lunedì 5 marzo alle 20.20 su RAI5, ...