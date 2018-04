TV | Rai Storia | a “Cronache dal Rinascimento” racconta il Sacco di Roma

TV - Rai5 : a “Ghost Town” la storia di Poggioreale e del terremoto del Belice : La storia del piccolo borgo di Poggioreale cambiò completamente quando un terribile terremoto colpì la valle del Belice nel 1968. Partendo dai racconti dei suoi vecchi abitanti, che si sono trasferiti più a valle mentre le vecchie rovine sono rimaste lì, a testimonianza della potenza della natura, l’attore e fotografo Sandro Giordano esplora questo borgo fantasma nel nuovo episodio della serie “Ghost Town”, in onda domenica 15 aprile alle 22.05 ...

TV - Rai Cultura : a “Il giorno e la Storia” - il caso Sacco e Vanzetti : Il 15 aprile 1920 Bartolomeo Vanzetti e Nicola Sacco, emigrati italiani negli Stati Uniti e attivisti anarchici, vengono condannati a morte per l’omicidio di due uomini durante una rapina. Una ricorrenza ricordata da “Il giorno e la Storia”, il programma di Rai Cultura in onda domenica 15 aprile a mezzanotte, e in replica alle 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e 20.10 su Rai Storia. Il caso giudiziario si trascina fino al 1927, quando verrà ...

Ecco perché i jeans hanno quell’etichetta di pelle dietro. Lo sapevi? Probabilmente no - ma te lo saRai chiesto. E allora - dopo il micro taschino apparentemente inutile - risolto un altro ‘dubbio esistenziale’ : tutta la storia : jeans: chi non ne ha almeno un paio nell’armadio? A uno dei posti d’onore tra i capi più classici e famosi al mondo, il pantalone in denim non conosce età, sta bene a tutti, si rinnova ogni anno per gli appassionati delle ultime tendenze ma se vintage sa il fatto suo, si può sfoggiare 365 giorni l’anno ed è persino considerato elegante in certi mix super fashion. Presentazioni inutili: i jeans sono i jeans. Eppure, ...

Rai Storia : “il giorno e la storia” - lo scudetto del Cagliari : Il 12 aprile 1970 la squadra di calcio del Cagliari conquista lo scudetto. E Gigi Riva, con ventuno reti, vince per il secondo anno consecutivo il titolo di capocannoniere. Una ricorrenza festeggiata da ”Il giorno e la Storia”, il programma di Rai Cultura in onda domani a mezzanotte, e in replica alle 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e 20.10 su Rai Storia. Sei rossoblù campioni d’Italia verranno convocati per il Mondiale in Messico: ...

DON LUIGI GIUSSANI - “PASSATO E PRESENTE”/ Diretta streaming video Rai : da GS a CL - la storia del Servo di Dio : Don LUIGI GIUSSANI, "Passato e Presente" gli dedica una puntata: Diretta streaming video Rai, la storia del fondatore di Comunione e Liberazione fin dalle origini del Servo di Dio(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 11:38:00 GMT)

FORMULA 1 - DIRETTA GP BAHRaiN 2018/ Streaming video SKY - gara live : la storia - l'albo d'oro e i record : DIRETTA FORMULA 1 F1 Streaming video Sky gara Gp BAHRAIN 2018 Sakhir live: vincitore, podio, ordine d'arrivo del secondo Gran Premio della stagione.

TecheSai - la storia della Rai si fa quiz per i social (e riporta Gigi Garretta in video) : Non solo tv: la Rai cerca nuove forme di interazioni tra contenuti tv e web e testa formule di engagement e potenziamento dei canali social delle sue reti. Tra questi esperimenti rientra, senza dubbio, TecheSai, quiz show in onda da lunedì 9 aprile dalle 19.45 alle 20.30 sui canali Facebook e Instagram di Rai 2, dove si potrà giocare e interagire, e 'in sola visione' live su RaiPlay.prosegui la letturaTecheSai, la storia della Rai si fa ...

TV - Rai Storia : chi fu veramente Napoleone II - il grande zero : La nascita e la morte furono gli unici eventi della sua vita. Eppure era figlio di Napoleone Bonaparte, imperatore dei francesi e nipote di Francesco II che fu l’ultimo Asburgo incoronato nel nome del Sacro Impero Romano. Ma Napoleone II, re di Roma, morto a soli 21 anni, non lasciò nessun segno nella Storia. Chi fu veramente? Un interrogativo al quale cerca di rispondere il documentario di Cristoforo Gorno e Alessandra Necci “Napoleone ...

“Per tutti gli amici : purtroppo oggi ci ha lasciati”. Lutto in Rai. Con queste poche parole arriva il triste annuncio della famiglia. Colleghi distrutti. E la tv perde un altro pezzo di storia : “Per tutti gli amici: purtroppo oggi ci ha lasciati.” Firmato “la moglie e i figli”. Così, con queste poche righe, scritte sotto all’immagine di una candela accesa, la famiglia annuncia a mezzo Facebook la scomparsa di un uomo che ha fatto la storia in Rai, perché era la voce e il volto del calcio: è morto Ignazio Scardina, che dal 2000 al 2006 era stato il capo della redazione calcistica di Raisport, il ...

Dalla prima di Schumacher nel deserto all'ultima di Vettel - la storia del GP del BahRain : La qualifica non è delle migliori, il tedesco parte terzo ma a rendere complicata la rimonta è soprattutto la presenza delle due Mercedes in prima fila; il quattro volte del mondo, però, trova lo ...

Veronica Raimo e il nuovo romanzo : 'Spesso la storia di una coppia finisce per diventare l'aderenza a dei ruoli' : Leggi anche Catherine Lacey scrive di un esperimento sull'amore: 'Ma nulla in… di Noemi Milani - 16.02.2018 Ha un forte legame con Berlino: come giudicherebbe il mondo letterario italiano se ...

Torre del Greco - la storia del parroco Santo don Vincenzo Romano su Raidue : Torre DEL Greco. La storia del parroco Santo su Raidue. A trattare la recente santificazione di don Vincenzo Romano, già beato e proclamato Santo da Papa Francesco lo scorso 7 marzo, è stata la ...

TV - Rai Storia : “L’uomo del destino” - Alcide De Gasperi : Gli albori della Repubblica visti attraverso il lavoro Alcide De Gasperi, ultimo presidente del Consiglio del Regno e primo della Repubblica, chiamato a rappresentare l’Italia alla Conferenza di Pace dopo la Seconda Guerra Mondiale. E’ “L’uomo del destino“, che Rai Cultura propone martedì 3 aprile alle 22.10 su Rai Storia per “Italiani”. Tra i fondatori della Democrazia Cristiana, considerato uno dei Padri della ...