TV | Rai Scuola | a “Digital World” si parla dell’intelligenza artificiale

Afghanistan - Raid aereo su una scuola coranica : almeno 25 morti - tra cui molti bambini : Afghanistan, raid aereo su una scuola coranica: almeno 25 morti, tra cui molti bambini Un raid aereo dell’aviazione militare afghano su una madrassa, una scuola coranica, ha causato la morte di almeno 25 persone. Nell’attacco sarebbero rimaste coinvolte circa 200 persone, tantissimi anche i feriti. Secondo quanto riportato dai talebani, tra le vittime ci sarebbero […]

Afghanistan : Raid aereo su scuola coranica in Kunduz - molte vittime : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Raid su scuola Ghouta : 15 bambini uccisi : 04.14 Un Raid aereo su una scuola a Ghouta orientale, alla periferia di Damasco, ha ucciso almeno 15 bambini che si erano rifugiati nell'edificio. Lo riferisce l'Osservatorio siriano dei diritti umani. "Tre missili hanno centrato la scuola, il cui sotterraneo era usato come rifugio", dice il fondatore dell'Osservatorio, precisando che il Raid ha colpito la città di Arbin nell'area di Ghouta, da settimane sotto il martellamento del regime di ...

TV - Rai Scuola : “Digital World” esplora il mondo degli algoritmi : algoritmi, coding ed editoria digitale sono i piccoli post di sopravvivenza digitale proposti da “Digital World”, il programma di Rai Cultura condotto da Matteo Bordone in onda domenica 18 marzo alle 21.30 su Rai Scuola e in replica su Rai2 martedì 20 marzo in terza serata. Si comincia con “algoritmo”. Da dove deriva questa parola? Ha qualcosa a che vedere con un tale Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi? Risponde l’esperto di coding Alessandro ...

Maltempo - niente scuole chiuse a Olbia : domani 28 FebbRaio si torna a scuola : scuole aperte domani a Olbia eccezion fatta per quelle della frazione collinare di Berchideddu. Lo ha stabilito il sindaco Settimo Nizzi con una ordinanza firmata in serata. Nel frattempo il primo cittadino fa un bilancio della giornata caratterizzata dall’abbondante nevicata della notte. “Subito dopo aver ricevuto il bollettino meteo che annunciava la neve per oggi, abbiamo deciso di adottare diverse misure precauzionali – ...

Ti comporti male a scuola? Niente note - dovRai pulire le aule per punizione : La notizia arriva da Novi Ligure, città di circa 30mila abitanti in provincia di Alessandria, e siamo certi avrà nei prossimi giorni una vasta eco: basta con le note, i sette in condotta e le sospensioni disciplinari. Gli studenti indisciplinati dovranno pulire le aule della loro scuola. Parola del professor Giampaolo Bovone, preside del Liceo 'Edoardo Amaldi', avente sede nella cittadina piemontese. Praticamente gli alunni che si comporteranno ...

Palermo : Raid nella scuola De Gasperi - rubati quindici computer : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) – Nuovo raid nella scuola ‘De Gasperi’ di Palermo dove ignoti sono entrati, probabilmente nella notte tra sabato e domenica, e hanno portato via almeno quindici computer portatili. I malviventi hanno anche svaligiato le macchinette del caffè dell’istituto. Da giovedì notte non funziona l’allarme perché in un altro raid, probabilmente gli stessi ladri, hanno distrutto l’impianto ...

