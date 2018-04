TV | Rai Cultura | a “Il giorno e la Storia” | il caso Sacco e Vanzetti

TV - Rai Cultura : a “Passato e Presente” le feste di primavera : L’equinozio di primavera è il giorno che segna la fine dell’inverno e il risveglio della natura. Da sempre popoli diversi hanno celebrato questo passaggio con riti e feste popolari diversi tra loro, ma accomunati da simboli universali come l’uovo, che per tante culture rappresenta il Cosmo, la nascita e la forza della creazione. A “Passato e Presente”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 2 aprile alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai ...

L'ultimo lupo - Rai 3/ Il film sulla rivoluzione culturale cinese - info streaming (oggi - 12 marzo 2018) : L'ultimo lupo, il film in onda su Rai 3 oggi, lunedì 12 marzo 2018. Nel cast: Shaofeng Feng e Shawn Dou, alla regia Jean-Jacques Annaud. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 20:04:00 GMT)

Beni culturali : ricostruito in 3D il Fregio delle Sfingi ai Mercati di TRaiano. Bilancio positivo per progetto COBRA : Soluzioni hi-tech targate ENEA hanno permesso la ricostruzione 3D e la restituzione ad alta risoluzione di alcuni frammenti del Fregio delle Sfingi che decorava il primo ordine dell’abside della Basilica Ulpia nell’antica Roma, caratterizzato da un motivo di Sfingi sedute in posizione araldica e candelabri alle loro spalle. Ricostruzione 3D fotogrammetrica del kimalesbio trilobato Le attività, condotte nell’ambito del progetto COBRA ...

Beni culturali - ENEA ricostruisce in 3D Fregio delle Sfingi ai Mercati di TRaiano : Teleborsa, - Soluzioni hi-tech targate ENEA hanno permesso la ricostruzione 3D e la restituzione ad alta risoluzione di alcuni frammenti del Fregio delle Sfingi che decorava il primo ordine dell'...

Beni culturali - ENEA ricostruisce in 3D Fregio delle Sfingi ai Mercati di TRaiano : Soluzioni hi-tech targate ENEA hanno permesso la ricostruzione 3D e la restituzione ad alta risoluzione di alcuni frammenti del Fregio delle Sfingi che decorava il primo ordine dell'abside della ...

TV - Rai Cultura : Sacile e Venezia - doppio appuntamento per “Italia Viaggio nella Bellezza” : doppio appuntamento a Nord Est per “Italia Viaggio nella Bellezza”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 26 febbraio alle 21.10 su Rai Storia. Si parte da Sacile, la piccola città adagiata sul fiume Livenza, quieta ed elegante, situata alle porte del Friuli, per secoli legata al dominio di Venezia, che a partire dal 1420 ne plasmò la storia e l’aspetto trasformandola in città rinascimentale, giardino della Serenissima. Si viaggia poi ...

Il teatro tRaina il Pil della cultura Su 100 euro spesi - 77 restano in città : Per questo diciamo che per ogni euro di valore generato nel settore della cultura si genera un altro 1,8 euro nell'economia del Comune di Bergamo. Queste attività sostengono a loro volta l'...

Le iniziative del Centro Culturale Altinate/San Gaetano - dal 23 al 25 febbRaio : Mostra 'Spettacoli di luce 2 percorsi interattivi tra scienza, arte, tecnologia e i linguaggi della comunicazione' Una mostra, adatta ad un pubblico adulto ed alle famiglie, che prevede specifici ...

TV - Rai Cultura : a “Passato e Presente” Masaniello e la rivolta di Napoli : Si chiamava Tommaso Aniello D’Amalfi, ma è passato alla storia come Masaniello, reso famoso nel 1647 dalla rivolta del popolo di Napoli contro il sistema fiscale introdotto dalla monarchia spagnola. Un sistema di tasse iniquo, che vessava su gran parte del popolo il peso di guerre sempre più lunghe e costose. A “Passato e Presente”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 19 febbraio alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia, ...

'Linea Verde' su Rai 1 arriva a Perugia per esaltarne le bellezze culturali : Ma anche a Deruta con il suo artigianato di ceramiche noto in tutto il mondo. Per finire a tavola con quello che si prospetta il cibo del futuro: Daniela Ferolla e Patrizio Roversi si troveranno di ...

Manuel Agnelli - musica e cultura su Rai 3 con Ossigeno : Manuel Agnelli dal 22 febbraio sbarca su RaiTre, in seconda serata, per parlare di musica e cultura con le cinque puntate di Ossigeno. Nel programma condotto dal leader degli Afterhours, che con la partecipazione ad X Factor nei panni di giudice ha raggiunto visibilità e popolarità anche per il pubblico televisivo, ci sono ospiti come Joan As Police Woman, Claudio Santamaria, lo scrittore Paolo Giordano e molti altri ancora da svelare. ...