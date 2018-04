Tutto sull’uscita Iliad Italia | oltre 10 uffici | 1000 assunzioni e niente Netflix e

optimaitalia

(Di domenica 15 aprile 2018) L'uscitaè vicina e il nuovo quarto operatoreno scalda i motori in vista della sua presentazione prevista prima dell'estate. Sul cruciale momento pre-lancio, è tornato a parlare il giovanissimo ADno Benedetto Levi in una lunga intervista a IlSole24ore in cui parte della strategia è stata svelata, compresa la scelta di non offrire ai nuovi clienti contenuti inclusi nelle offerte come, Spotify e tanti altri.Mentre sulla data di uscitaLevi non si è sbilanciato e ha continuato a ribadire un laconico "prima dell'estate", ecco che l'AD ha chiarito chealle sedi operative e rappresentative dell'operatore di Milano e Roma, saranno attivati sul territorio nazionale ulteriori 10(anche se in città e regioni non meglio specificate). Nel complesso, fin da subito, lavoreranno per il nuovo operatoredipendenti ma non si esclude un ...