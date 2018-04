Tutti i risultati della mezza di Genova | oltre 10mila persone nelle strade

Risultati e classifica Serie A - Tutti i gol della 32/ma giornata : Risultati della 32/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Atalanta-Inter 0-0 Bologna-Verona 2-0 Cagliari-Udinese 2-1 Chievo-Torino 0-0 Fiorentina-Spal 0-0 Genoa-Crotone 1-0 Milan-Napoli 0-0 ...

Canottaggio - Memorial d’Aloja 2018 : l’Italia domina la classifica generale! Tutti i risultati dell’ultima giornata : Cala il sipario sulla 32ma edizione del Memorial Paolo d’Aloja, che ha visto i migliori interpreti del Canottaggio azzurro gareggiare sul lago di Piediluco insieme a tante altre nazioni di vertice. l’Italia vince la classifica generale con 93 punti, imponendosi nettamente su Lituania, seconda a 27 punti, e Romania, terza a 21 punti. Andiamo quindi a scoprire Tutti i risultati di questa ultima giornata di gare. Maschile Italia che occupa i primi ...

Canottaggio - Memorial d’Aloja 2018 : azzurri bene anche nella seconda sessione delle eliminatorie. Tutti i risultati del pomeriggio : Si è conclusa la seconda giornata del Memorial “Paolo d’Aloja” di Canottaggio con le qualifiche per le finali in programma domani mattina. anche in questa sessione pomeridiana gli equipaggi azzurri si sono difesi ottimamente, centrando molti pass. Andiamo a scoprire Tutti i risultati. Tra i senior nel singolo maschile si qualificano Simone Martini (SC Padova), Israele di Dani Fridman. l’Ucraina di Oleksandar Lukianenko, ...

Canottaggio - Memorial d’Aloja 2018 : azzurri belli e vincenti nella prima sessione di finali. Tutti i risultati della mattina : Si sono disputate in tarda mattinata le finali delle gare del Memorial d’Aloja di Canottaggio: l’Italia si conferma padrona della competizione che si svolge a Piediluco, facendo incetta di successi e di piazzamenti sul podio. Nel pomeriggio nuove batterie, con la possibilità di cambiare qualcosa negli equipaggi, mentre domattina ci saranno le ultime finali. Tra i senior, Italia a segno nel doppio maschile di Filippo Mondelli e Luca ...

Canottaggio - Memorial d’Aloja 2018 : azzurri brillanti nella prima giornata. Tutti i risultati delle qualifiche : Si è aperta oggi sul lago di Piediluco la 32ma edizione del Memorial Paolo d’Aloja, classico appuntamento del Canottaggio azzurro. nella prima giornata di gare si sono svolte le qualifiche per tutte le categorie, in vista delle finali che si svolgeranno tra sabato e domenica. Andiamo quindi a scoprire Tutti i risultati odierni. Maschile Nel singolo Simone Martini accede alla finale con il miglior tempo, passano poi l’ungherese Adrian Juhasz, ...

Giochi del Commonwealth 2018 - Tutti i risultati di venerdì 13 aprile. Dominio per Caster Semenya : A Gold Coast (Australia) proseguono i Giochi del Commonwealth. Di seguito i risultati e i podi di oggi venerdì 13 aprile. Atletica Salto con l’asta (femminile): la canadese Alysha Newman si prende tutto. Medaglia d’oro, primato dei Giochi e primato nazionale con un super 4.75. Battute le neozelandesi Mccartney e Kennedy. 3000 siepi (maschile): ovviamente è Dominio kenyano. 1-2-3 per gli africani: 8:10.08 (record della manifestazione) ...

Superbike - GP Aragon 2018 : risultati e classifica prove libere. Marco Melandri scatenato - Ducati davanti a Tutti! : Marco Melandri è stato l’assoluto protagonista delle prove libere del GP di Aragon, terza tappa del Mondiale Superbike. Il centauro italiano ha incantato sul tracciato spagnolo e ha fatto capire che è l’uomo da battere al Motorland. Il 35enne ravennate ha chiuso al comando con il tempo di 1:50.652 siglato nel corso della seconda sessione, l’unica svoltasi in condizioni meteo ideali. La giornata è stata infatti condizionata da ...

F1 - GP Cina 2018 : la classifica combinata dei tempi delle prove libere. Tutti i risultati : Lewis Hamilton comanda la classifica combinata dei tempi delle prove libere del GP di Cina. Il pilota britannico ha chiuso il venerdì con il miglior tempo, 1’33″482, fatto segnare nella seconda sessione, ma c’è grande equilibrio tra Mercedes e Ferrari. Kimi Raikkonen ha infatti chiuso a soli 7 millesimi, mentre Valtteri Bottas è terzo a 33 millesimi. Il distacco di Sebastian Vettel, invece, quarto, è poco superiore al decimo, ...

Giochi del Commonwealth 2018 - Tutti i risultati di giovedì 12 aprile. Shaunae Miller piazza il colpo : A Gold Coast (Australia) proseguono i Giochi del Commonwealth. Di seguito i risultati e i podi di oggi giovedì aprile. ATLETICA: Salto con l’asta (maschile) – L’australiano Kurtis Marshall riesce nel colpaccio e con 5.70 batte il favorito canadese Shwnacy Barber (5.65) e l’inglese Luke Cutts (5.45). 400 metri ostacoli (femminile) – Tutto facile per la giamaicana Janieve Russell (54.33) che precede la scozzese Eilidh Doyle (54.80) e la ...

Beach volley. Il giro del mondo sulla sabbia : World Tour - Commonwealth - Coop Beachtour - Brasile : Tutti i risultati : World Tour. Thailandia e Stati Uniti fanno festa nel torneo 1 Stella World Tour che si è concluso oggi a Satun in Thailandia. Torneo non particolarmente frequentato, con tante coppie dell’Asia orientale e che non vedeva binomi italiani al via. Il torneo maschile è stato vinto dalla coppia thailandese formata da Nuttanon e Sedtawat, che ha regalato al proprio paese il primo trionfo della storia, per di più sulla sabbia amica. I thailandesi in ...

Giochi del Commonwealth 2018 - Tutti i risultati di mercoledì 11 aprile. Manyonga e Mitchell in luce nell’atletica : A Gold Coast (Australia) proseguono i Giochi del Commonwealth. Di seguito i risultati e i podi di oggi mercoledì 11 aprile. ATLETICA LEGGERA: 400m (femminile) – Eccellente prestazione per l’icona Amantle Montsho che regala l’oro al Botswana con un buon 50.15, alle sue spalle le giamaicane Anastasia Le-Roy (50.57) e Stephanie McPherson (50.93). Salto in lungo (maschile) – Eccellente balzo del super favorito Luvo Manyonga. Il sudafricano ...

Giochi del Commonwealth 2018 - Tutti i risultati di martedì 10 aprile. Australia dominante nel nuoto - colpacci Semenya e Makwala nell’atletica : A Gold Coast (Australia) proseguono i Giochi del Commonwealth. Di seguito i risultati e i podi di oggi martedì 10 aprile. ATLETICA LEGGERA: Salto in lungo (femminile) – Annunciata doppietta giamaicana con Kimberly Williams (14.64) e Shanieka Ricketts (14.52), terza Thea Lafond da Dominica (13.92). 110 metri ostacoli – La Giamaica detta legge con Ronald Levy (13.19) e Hansle Parchment (13.22) che precedono l’Australiano Nicholas Hough ...

Giochi del Commonwealth 2018 - Tutti i risultati di lunedì 9 aprile. Padroni di casa dominanti nel nuoto : Proseguono i Giochi del Commonwealth 2018, lunedì 9 aprile tutte le gare a Gold Coast (Australi). Di seguito il riepilogo con tutte le medaglie assegnate. Ginnastica artistica Volteggio maschile: vince con il punteggio finale di 14.799 il padrone di casa Christopher Remkes. Battuti gli inglesi Courtney Tulloch e Dominick Cunningham. Parallele maschile: altra vittoria per il cipriota Marios Georgiou con 14.533. La spunta a pari merito con ...

