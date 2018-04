Turismo : dal grano antico al museo sensoriale - alla scoperta di 'The Roman Venice' - 3 - : ...la laguna nord e dei primi prodotti nasce nell'ambito di un percorso formativo FSE di quasi due anni coordinato da Confcommercio di San Donà e CISET ? Centro Internazionale di Studi sull'Economia ...

Turismo : dal grano antico al museo sensoriale - alla scoperta di 'The Roman Venice' : Venezia, 15 apr. (AdnKronos) - Un protocollo di intesa con il Polo Museale del Veneto per una fruizione esperienziale del museo di Altino e di altri siti archeologici del Veneto Orientale, un weekend esclusivo con tante cose da fare tra una terra dal passato glorioso (Quarto d’Altino) e una laguna r

Viaggi & Turismo : Air Transat riprende i voli Roma FCO-Toronto dal 14 aprile : Air Transat, la compagnia aerea leader dei Viaggi vacanze in Canada, riprende i voli della stagione estiva: da sabato 14 aprile ripartono i voli diretti da Roma per Toronto. I collegamenti sono con 2 voli a settimana ad aprile, 4 a maggio fino a diventare 6 voli a settimana a partire dal giugno fino al 28 ottobre con comodi orari per i Viaggiatori italiani, a partire da 421€ tutto incluso. Tutte le tariffe sono da intendersi in Classe Economica, ...

ASSESSORATO CULTURA E Turismo - Nell'ambito del Progetto HICAPS finanziato dal Programma 'Interreg Central Europe' : Anche il Comune di Ferrara al 3.o Meeting di Progetto a Ptuj in Slovenia 12-04-2018 / Giorno per giorno Il 10 e 11 aprile 2018 si è svolto a Ptuj, antica città medievale nella parte nord orientale ...

Audi e-tron Vision Gran Turismo - dalla Playstation alla Formula E : Una volta le auto esistevano prima nella realtà e poi arrivavano sui videogiochi. Ma da qualche anno questa non è più una regola ferrea e la Audi e-tron Vision Gran Turismo ne è l’ultimo esempio. Questa berlinetta sportiva era stata sviluppata in origine per le gare virtuali sulla Playstation 4, ma si è poi trasformata in una vettura da corsa grazie all’impegno di Audi in Formula E. La Vision Gran Turismo, infatti, si presenterà infatti ...

L'enoTurismo settore dal grande potenziale : Come rivela il Primo Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano , studio che traccia un quadro del settore e delinea le tendenze di un segmento turistico in crescita in tutto il mondo, le ...

Audi e-tron Vision Gran Turismo - dal virtuale al reale" : ... tirandola giù del videogame 'Gran Turismo', gioco cult per PlayStation preferito da milioni di appassionati in tutto il mondo. Audi vanta una collaborazione ventennale con Sony e Polyphony Digital, ...

Audi E-Tron Vision Gran Turismo - dalla Playstation all’asfalto del gran premio di Formula E – FOTO : È nata come un’auto virtuale l’Audi E-Tron Vision gran Turismo, di quelle che si possono guidare solo alla Playstation. Poi, però, a Ingolstadt (sede dell’Audi), devono averne compreso meglio le potenzialità a livello di comunicazione e pubblicità: per questo la concept car elettrica ha preso la strada della produzione e accompagnerà le prossime gare di Formula E, a cominciare dall’E-Prix di Roma, il 14 aprile. Al volante ci saranno ...

Rigopiano - a Pasquetta ‘Turismo macabro’ tra le macerie dell’hotel travolto dalla valanga. “Selfie e barbecue - denunciamo” : Pic-nic con barbecue, palloni, selfie e qualcuno che ha portato via un pezzo della Spa. Turismo macabro sul quale adesso sono in corso accertamenti dei carabinieri, già intervenuti a Pasquetta nella zona dell’hotel Rigopiano, nel quale morirono 29 persone sotto una valanga, per fermare chi stava trascorrendo la giornata nell’area attorno alla struttura crollata il 18 gennaio 2017. Una zona sotto sequestro, ma comunque di facile ...

Pasqua - Coldiretti Sardegna : in agriTurismo per conoscere il cibo dal campo alla tavola : L’offerta degli agriturismi Campagna Amica Coldiretti Sardegna è sempre più ricercata e variegata: anche per le festività Pasquali si conferma il trend di crescita degli ultimi 5 anni. Si registra infatti un incremento delle prenotazioni. “Chi viene in agriturismo si aspetta il racconto del piatto, dei prodotti che lo compongono, delle loro storia, di come li coltiviamo e dove. Vogliono vederlo, toccare con mano – racconta il ...

Italia Travel Awards 2018 : gli Oscar del Turismo ripartono dal 'viaggio senza barriere' : Una manifestazione importante in una città unica al mondo La scelta di una città come Roma non è casuale, perché rappresenta un polo unico di storia e bellezza come ha sottolineato anche l'Assessore ...