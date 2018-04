Trump | il tweet diventa realtà Bombarda la Siria ed esulta come Bush | Mission

Tweet facili e strategie oscure - Trump si è avvitato sulla Siria : Donald Trump ha "twittato" che il previsto attacco americano alla Siria arriverà molto presto oppure per nulla così presto. Dunque non sappiamo quando né abbiamo idea di quale tipo di attacco si tratterà: una ripetizione di quello condotto l'aprile scorso, contro la base aerea Siria na di Shayrat, distruggendo circa il 20% delle forze aeree di Bashar al-Assad, o qualcosa di più importante, che colpisca anche, ...

Siria - la trappola retorica dei tweet di Trump : Il mondo si aspetterà sempre un intervento militare USA in risposta a fatti analoghi, indipendentemente dal fatto che la situazione abbia un impatto diretto sulla sicurezza nazionale degli Stati ...

Russia - tweet di Trump come micce esplosive sul rublo : Teleborsa, - Ancora una giornata di passione per il rublo russo, sulla scia degli ultimi tweet da parte del Presidente USA, Donald Trump , che ha criticato il sostegno della Russia al governo siriano, ...

Trump lancia un tweet prima dei missili : “Russia preparati - arriviamo in Siria” : Trump lancia un tweet prima dei missili: “Russia preparati, arriviamo in Siria” Mentre cresce la tensione tra Usa e Russia, dirigenti dell’amministrazione Trump discutono con Francia e Gran Bretagna per una possibile risposta militare comune dopo il presunto attacco chimico a Duma, attribuito dall’Occidente a Damasco. Continua a leggere