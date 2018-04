Trovato morto il 18enne scomparso nel Salernitano : ucciso a coltellate - : Antonio Alexander Pascuzzo era sparito lo scorso 6 aprile a Buonabitacolo. Il suo corpo è stato riTrovato in una scarpata vicino al fiume Peglio. Gli inquirenti: morte verosimilmente violenta, ...

Salerno : Trovato morto ragazzo scomparso : 21.15 E' stato trovato morto Antonio Alexander Pascuzzo, il 18enne di Buonabitacolo (SA) del quale non si avevano notizia e da giorni. A recuperare il corpo, in una scarpata vicino al fiume Peglio, la Protezione civile e i carabinieri. Il 18enne è stato accoltellato al petto, la morte risalirebbe a 3 giorni fa. Ieri sera, gli abitanti di Buonabitacolo avevano organizzato una fiaccolata per il suo ritorno. Si indaga per ricostruire le sue ...

