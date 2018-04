Tre grandi artisti del jazz italiano sul palco del Biella Jazz Club

Violenta grandinata a Pavia - città imbiancata : "Evento esTremo" | Foto e video : Violentissima grandinata a Pavia. Il 12 aprile, a primavera inoltrata, la città è stata letteralmente imbiancata dalla grandine. Un evento "estremo": così lo ha definito secondo la Provincia Pavese...

Grandi novità per Google Cloud Speech-to-Text menTre Google Foto Backup chiude i battenti : Google Foto Backup smetterà di funzionare dal 12 maggio, data dalla quale dovrete utilizzare Backup e Sincronizzazione. Nel frattempo Google migliora decisamente l'API Google Cloud Text Speech. L'articolo Grandi novità per Google Cloud Speech-to-Text mentre Google Foto Backup chiude i battenti proviene da TuttoAndroid.

Consultazioni Mattarella - grandi partiti al Quirinale/ Diretta sTreaming video : Pd - FI - Lega - M5s per Governo : Consultazioni, secondo giorno al Quirinale da Mattarella: i grandi partiti verso il Governo, Diretta streaming video. Trame e scenari: al Colle Pd, Forza Italia, Lega Salvini e M5s-Di Maio(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 09:58:00 GMT)

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò : “Italia con Tre città candidate - grande appeal sui Giochi. Avremo grandi responsabilità sulla scelta finale” : Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha parlato della dichiarazione di interesse a ospitare le Olimpiadi Invernali 2026. Ieri il Cio ha ufficializzato le Nazioni che hanno manifestato il proprio desiderio a proseguire nel processo di candidatura e l’Italia è presente con ben tre città: Milano, Torino e Cortina d’Ampezzo. Il numero 1 dello sport italiano, a margine della presentazione della stagione agonistica di baseball e softball, ...

Meteo esTremo nel Sud est asiatico : GRANDINE uccide 8 persone - centinaia i feriti : Servizio Meteo SEI UN LEVABOLLI? Vuoi sapere dove è grandinato? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infoGRANDINE.com Pubblicato da Piero Luciani Inizio Pagina Tweet

Domenica Live – Ventitréesima puntata del 25 marzo 2018 – Rinaldi - Grandi - Crespi e le figlie di Bud Spencer tra gli ospiti. : Torna Domenica Live affidata a Barbara D’Urso per il sesto anno consecutivo, orfana per la prima volta della concorrenza dell‘Arena di Giletti, ma con una nuova rivale (Cristina Parodi con una “debole” Domenica In). Domenica Live Il contenitore Domenicale di Canale 5 in diretta dallo studio 11 di Cologno Monzese, come ogni Domenica, dalle 14 alle 18:45 offre un connubio di argomenti […] L'articolo Domenica Live – ...

Tre COLPO A TIM - VODAFONE E WIND/ In difficoltà le grandi compagnie per l'offerta Super Internet con Giga Bank : Tre COLPO a Tim, VODAFONE e WIND: le grandi compagnie telefoniche sono in difficoltà per il mobile per le offerte irresistibili per la navigazione grazie a Super Internet con Giga Bank.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 18:41:00 GMT)

Calciomercato Milan - Mirabelli scatenato : vicini Tre grandi colpi - ecco i nomi Video : Il #Milan è letteralmente scatenato sul mercato in questo periodo; il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, infatti, sta per mettere a segno un triplo colpo a parametro zero. Quasi fatta per Ivan Strinic, difensore di trent'anni della Sampdoria, al quale scadra' il contratto al termine di questa stagione, mentre nelle ultime ore come riporta Pianeta Milan è stato perfezionato l'acquisto di Pepe Reina. Il trentacinquenne portiere è in ...

Palermo : grandi numeri per la StraPalermo - olTre 9mila in strada domani : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) - numeri da capogiro e una grande festa cittadina. Sono queste le premesse per la III edizione della 'StraPalermo - Corri StraPapà', la grande manifestazione organizzata dall’Acsi Sicilia occidentale, in collaborazione con il Comune di Palermo, che domani, domenica 18 ma

Diretta / Olimpia Milano Trento sTreaming video e tv : i grandi precedenti - orario (basket Lega A 22^ giornata) : Diretta Olimpia Milano Trento streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Partita importante al PalaDesio, 22^ giornata(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 13:47:00 GMT)

Le grandi mosTre di Primavera (da non perdere) : Vi piace la fotografia? Ad Ancona c’è quello che fa per voi. Preferite la perfezione formale del Rinascimento? Allora forse è meglio programmare un weekend a Perugia. Sognate terre lontane? Roma vi darà pane per i vostri denti. Vi piacciono le piccole esposizioni di nicchia? A Milano e Venezia ci si concentra su poche opere alla volta. Insomma, questa Primavera le mostre in programma in Italia accontentano tutti gli amanti dell’arte, ...

Juventus - Modric e Martial per confermarsi Tre le grandi d’ Europa. Uno sguardo alle cifre… : Juventus, Modric E Martial- Quarti di finale in tasca, ma occhi già puntati al futuro e in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da “Don Balon”, la Juventus starebbe valutando l’opportunità di mettere le mani su Modric. Il centrocampista croato potrebbe prendere in serie considerazione l’idea di lasciare il Real Madrid a fine stagione […] L'articolo Juventus, Modric e Martial per confermarsi tre le ...

Grandi manovre nell’impero Disney : ora la scommessa è lo sTreaming : L’ad di Disney Robert Iger e Topolino (foto: Getty) In attesa dell’approvazione dei diversi organismi antitrust statunitensi all’acquisto di 21st Century Fox da 52,4 miliardi di dollari, Walt Disney Company annuncia una colossale ristrutturazione delle proprie divisioni. Obiettivo: intercettare ancora meglio il cambiamento delle abitudini di consumo degli utenti, puntando in particolare sullo streaming video online. Lo spiega molto bene il ...

Immobiliare cresce a passo più lento. Tecnocasa analizza Trend grandi città : Mercato Immobiliare ancora in ripresa, ma in rallentamento rispetto al 2016 . E' la fotografia scattada dall'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa , analizzando i dati sulle compravendite immobiliari ...