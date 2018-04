Traffico di droga | catturato a Gioia Tauro il latitante Vincenzo Di Marte - VIDEO

Uno dei leader delle FARC è stato arrestato a Bogotà - in Colombia - per Traffico di droga : Uno dei più noti e importanti leader del gruppo Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia, più noto come FARC, è stato arrestato a Bogotà, in Colombia, per traffico di droga, su richiesta di un tribunale di New York. Jesus Santrich, che The post Uno dei leader delle FARC è stato arrestato a Bogotà, in Colombia, per traffico di droga appeared first on Il Post.

Due operazioni contro la camorra - accusati di Traffico di droga in 27 : Sono 19 le persone coinvolte nell’operazione sul territorio di Maddaloni, contro il Clan Belforte, e 8 gli scissionisti del clan Mallardo sotto accusa nel napoletano

Caserta - Traffico di droga per il clan Belforte : 19 arresti : Roma, 9 apr. , askanews, Nel Casertano vasta operazione della polizia nel territorio di Maddaloni: la Squadra Mobile di Caserta ha eseguito di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal ...

Milano - sgomberato palazzo snodo nel Traffico di droga - LaPresse - : Sono iniziate all'alba di giovedì mattina a Milano le operazioni per sgomberare un condominio di nove piani, in via Cavezzali , traversa di via Padova, secondo la Polizia, al centro di un importante ...

Mafia - Traffico e spaccio di droga : 25 arresti a Bari : Mafia, traffico e spaccio di droga: 25 arresti a Bari Ai soggetti coinvolti, appartenenti ai clan "Mercante" e "Strisciuglio", vengono contestati vari reati. Tra questi anche due tentati omicidi aggravati dal metodo mafioso Parole chiave: ...

Traffico di droga. Denunciato Berti : favoreggiamento : Quel che è sicuro, comunque, è che la società nerazzurra si aspetta un comportamento completamente diverso da quello che è l'ambasciatore degli Inter club nel mondo. A prescindere da come si ...

Traffico droga da Albania verso Italia e Svizzera - 16 arresti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Camorra e 'Ndragheta - 19 arresti a Roma : Traffico di droga e armi : Dalle prime luci dell'alba, nelle province di Roma e Napoli, circa 200 Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, con l'ausilio dei colleghi di Napoli, di elicotteri e di unità cinofile dell'Arma, ...