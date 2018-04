Tra navi di crociera ed eventi | mancati | si naviga a vista Due interventi del Pd

Eugenio Finardi in gondola sul Naviglio Grande canta ExTraterrestre : Agenzia Vista, Eugenio Finardi in gondola sul Naviglio Grande canta Extraterrestre Il noto cantautore Eugenio Finardi ha approfittato della piena del Naviglio Grande per fare un giro in gondola con ...

Da luglio ridotti Transiti navi Venezia : ANSA, - Venezia, 9 APR - La Capitaneria di Porto di Venezia ha emesso oggi l'ordinanza che ridurrà progressivamente, dal prossimo luglio, il numero delle navi da crociera che potranno transitare in ...

Polizia sTradale - Contromano sull'A7 : colpa del navigatore : Invertono la marcia in autostrada ascoltando le indicazioni del navigatore satellitare, ma per fortuna vengono fermati dalla Polizia stradale. Il fatto è avvenuto alle 2.45 del 4 aprile e ha visto ...

Navigatore dice di fare inversione a U sulla supersTrada - famiglia distrutta nello schianto : Il guidatore che non conosceva la zona ha eseguito alla lettera ma è stato travolto da un'altra vettura in arrivo, è rimasto ucciso insieme alla mogie e ai suoi genitori.Continua a leggere

Star Citizen : alcuni Trailer ci mosTrano nuove navi e veicoli : Con l'uscita dell'Alpha 3.1 a poca distanza, ecco che gli sviluppatori di Star Citizen hanno deciso di mostrare le nuove navi e veicoli che saranno presto pilotabili.Come segnala Dualshockers, possiamo vedere l'Anvil Terrapin, l'Aegis Reclaimer, il Misc Razor, il Tumbril Cyclone e il Nox Nue.La Patch 3.1 non porterà solo nuove navi volanti, ma promette anche un notevole miglioramento delle prestazioni che dovrebbe rendere l'esperienza Alpha più ...

Fiume Po navigabile dal Mare Adriatico a Piacenza : “Si ridurrà il Traffico sTradale” : Secondo Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, l'opera porterà benefici non solo commerciali, ma anche nella qualità del trasporto su gomma e, soprattutto, dell'aria.Continua a leggere

Navigare in Borsa Tra dazi Usa e reflazione fiscale in Europa : L'economia americana mostra qua e là qualche vuoto d'aria nei consumi e il primo trimestre, alla fine, non sarà spettacolare come si era pensato inizialmente ma nemmeno a crescita zero come qualche ...

"Navi in bottiglia" : sei spettacoli teaTrali al Magda Olivero di Saluzzo : Assemblea Teatro torna a Saluzzo con Navi in Bottiglia. La rassegna teatrale, in collaborazione con Città di Saluzzo e MOVE, porterà in scena, tra il 9 marzo e il 27 aprile, sei spettacoli al Teatro Magda Olivero. Sei bottiglie raccolte nel mare delle idee. La prima per ricordare e rendere omaggio a Magda Olivero, che offre il suo nome alla sala teatrale della città .L'opera ...

Livorno : arrivato il Museo navigante con una mosTra sulla storia della marineria : Oggi e domani è a Livorno il Museo navigante, iniziativa itinerante per la promozione dei Musei del mare e della Marineria ospitata a bordo della goletta Oloferne. Partito il 9 gennaio da Cesenatico con il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l’adesione di Marina Militare e Guardia Costiera, il Museo navigante ha già percorso più della metà delle 1800 miglia complessive della rotta per arrivare a Sète dove ...

Sea of Thieves torna a mosTrarsi in un nuovo video dedicato alla personalizzazione dei personaggi e delle navi : Mentre Rare ha da poco annunciato un nuovo Scale Test per il suo Sea of Thieves, che si terrà questo fine settimana, ecco spuntare un nuovo video con il commento degli sviluppatori. Come segnala Dualshockers, il filmato si concentra sulla personalizzazione. In Sea of Theieves avrete la possibilità di customizzare il vostro personaggio con vestiti, accessori e stesso discorso vale per la nave, per la quale potrete scegliere vele e decorazioni.Sea ...

Il Museo Navigante approda a Napoli : la cultura del mare si mette in mosTra con i cimeli della Marina Militare : Il 24 e 25 febbraio fa tappa a Napoli il Museo Navigante, iniziativa di promozione di Musei del mare e della marineria partita il 9 gennaio da Cesenatico sotto il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo. La goletta Oloferne, ammiraglia della rete dei musei del mare ormeggerà presso la Lega Navale Italiana alla Darsena Acton – nei pressi Giardini Molosiglio – dove, in collaborazione con la Marina ...

LIVE Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : OAR-Norvegia - quarti di finale. Russi sTrafavoriti - scandinavi per sorprendere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OAR-Norvegia, incontro di quarti di finale del torneo di Hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il team OAR è emerso nella prima fase come la principale favorita per la conquista della medaglia d’oro. I Russi sono arrivati in Corea motivatissimi a vincere, complice il fatto di gareggiare sotto bandiera neutrale. Hanno chiuso con il miglior attacco la prima fase (14 ...

Indecisi sul voto? Ecco il Navigatore elettorale che aiuta a orientarsi Tra le varie proposte politiche : Indecisi su chi votare alle elezioni del 4 marzo? In vostro soccorso arriva il Navigatore elettorale, una applicazione online molto intuitiva e facile da usare, che aiuta gli elettori a orientarsi tra le varie proposte politiche delle prossime consultazioni. Collegandosi al sito https://Navigatoreelettorale.it e rispondendo a 32 domande, l’utente viene posizionato su una mappa, dove può vedere a quale partito è più vicino (in generale e su ogni ...

Morta Bea - la bambina di pieTra. Ermal Meta : emanavi più vita di tante persone : La storia della bimba era diventata pubblica proprio quando i genitori hanno aperto su Facebook la pagina "Il mondo di Bea", nella quale si presentava: "Molti mi chiamano la bambina di pietra , a me ...