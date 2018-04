Ciclismo Cup - Tour of the Alps : PMG Sport garantirà tutte le tappe in diretta : PMG Sport vuole garantire quello che sarà sicuramente uno spettacolo che andrà oltre la cronaca live delle gare con una diretta streaming che entrerà nel vivo della gara in tutte le sue tappe per ...

Tour of the Alps 2018 : una sfida unica in vista del Giro d’Italia - fari puntati su Fabio Aru e Chris Froome : Terminato il periodo delle Classiche, lunedì 16 aprile si viaggia diretti verso il primo Grande Giro della stagione per il World Tour di ciclismo: il Giro d’Italia. Un antipasto d’eccezione sarà il Tour of the Alps: l’ormai ex Giro del Trentino scatta da Arco con cinque tappe davvero interessanti per tanti dei futuri protagonisti della Corsa Rosa. Una sfida unica in uno scenario sempre splendido: il pubblico delle Alpi è pronto ...

Tour of the Alps 2018 : rifinitura per Chris Froome verso il Giro d’Italia : Chris Froome si appresta a tornare al Giro d’Italia. A otto anni di distanza dall’ultima apparizione, che si era chiusa con una squalifica quando ormai era destinato a ritirarsi per problemi fisici. Un ricordo poco fortunato risalente al 2010, poco più di 12 mesi prima della Vuelta a España 2011, quando è letteralmente esploso sotto gli occhi del mondo del grande ciclismo, iniziando la trionfale cavalcata che lo ha portato a vincere ...

Tour of the Alps 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti : Da lunedì a venerdì prossimo il Tirolo sarà teatro del Tour of the Alps, una breve corsa a tappe che funge da perfetto antipasto per il Giro d’Italia del mese prossimo. Anche per questo, startlist di altissimo livello: sono diversi gli atleti di primo piano che sono stati attratti dalla corsa nostrana per fare le prove generali proprio in vista del Giro, a partire da Chris Froome che proseguirà nella sua campagna di corse in Italia dopo la ...

Ciclismo : Tour of the Alps - Froome al via : ANSA, - ROMA, 11 APR - Richie Porte nel 2015, Mikel Landa nel 2016 e Geraint Thomas nel 2017: da tre anni i corridori di una squadra, la Sky, dominano la scena, prima al Giro al Trentino e ora al Tour ...

Tour of the Alps 2018 : sarà un momento chiave per la stagione di Fabio Aru : Dopo aver provato per due anni consecutivi l’assalto al Tour de France, Fabio Aru ha scelto il Giro d’Italia come grande obiettivo del 2018, dopo che lo scorso anno aveva dovuto rinunciarvi per infortunio. Prima, però, il sardo passerà dal Tour of the Alps, una breve corsa a tappe che sulle strade del Tirolo che può dare le prime risposte ai protagonisti più attesi della Corsa Rosa. Per ora, la stagione di Aru non è stata facile. ...

Ciclismo Cup - Tour of the Alps : il DS del Team Sky svela i possibili avversari di Chris Froome : Matteo Tosatto, DS del Team Sky, analizza i possibili avversari di Chris Froome per il Tour of The Alps, corsa valida per la Ciclismo Cup Fabio Ferrari/LaPresse Richie Porte nel 2015, Mikel Landa nel ...

Ciclismo - Fabio Aru pronto al rientro al Tour of the Alps. “Voglio fare bene in vista del Giro” : Pochi giorni fa aveva mostrato sui social una foto mentre si allenava in quota a Tenerife, sul vulcano Teide. Oggi, Fabio Aru è pronto a tornare in sella per affrontare il Tour of the Alps, in partenza lunedì. Il difficile inizio di stagione sembra essere ormai alle spalle per il ciclista sardo, che dopo la Tirreno-Adriatico aveva affrontato il Giro di Catalogna dal quale era però uscito dolorante per una di una caduta nel corso della prima ...

Tour of the Alps 2018 : il percorso e le tappe ai raggi X. Salite come antipasto in vista del Giro d’Italia : Si avvicina a grandi passi il Tour of the Alps 2018, ex Giro del Trentino che si è trasformato in una manifestazione internazionale che va a toccare anche altre nazioni, pur mantenendo una forte identità italiana. Tra le caratteristiche più importanti, anche un assaggio del prossimo Mondiale ad Innsbruck, oltre alle classiche Salite che consentiranno a diversi atleti di scaldare i motori in vista del Giro d’Italia. Di seguito tutte le ...

Tour of the Alps 2018 : programma - orari e tv. Il calendario e le date : Una corsa quindi da non perdere che potrete seguire in diretta streaming su OASport ed in diretta tv su RaiSport. Di seguito il programma completo con tutte le tappe. Tour of the Alps Lunedì 16 ...

Tour of the Alps 2018 : programma - orari e tv. Il calendario e le date : Lunedì 16 aprile prenderà il via la 42ma edizione del Tour of the Alps, breve corse a tappe che si svolge tra Trentino, Tirolo e Alto Adige e che anche quest’anno rappresenterà un test fondamentale in vista del Giro d’Italia. Un percorso molto duro con grandi salite come la mitica Alpe di Pampeago, che sarà l’arrivo della seconda tappa. I corridori dovranno superare complessivamente dieci GPM e oltre 13.000 metri di dislivello nelle cinque tappe ...

Cast stellare per il Tour of the Alps : Froome - Aru - Pinot pronti alla conquista della corsa italiana : Uno spettacolo assicurato per gli appassionati, sulle strade dell'Euregio, davanti ai teleschermi di tutto il mondo e in diretta streaming su PC e dispositivi mobili. Un'offerta a 360 gradi possibile ...

Tour of the Alps 2018 : al via ci sarà anche Chris Froome. Il britannico prepara il Giro d’Italia : Altra trasferta italiana per Chris Froome in questo 2018 molto duro (soprattutto a livello psicologico). In attesa ancora di venire a sapere come andrà a finire il caso doping all’ultima Vuelta di Spagna, il britannico sta preparando al meglio il primo obiettivo stagionale: il Giro d’Italia. Dopo la Tirreno-Adriatico il capitano del Team Sky sarà presente in un’altra breve corsa a tappe nel Bel Paese: il Tour of the ...

