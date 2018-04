Torna in Tv Montalbano conBelen

Il commissario Montalbano - ‘Il sorriso di Angelica’ Torna in replica : Lunedì 2 aprile alle 21.25 su Rai 1 per la gioia dei telespettatori italiani c’è una replica della fiction campione d’ascolti che vede protagonista Luca Zingaretti: il commissario Montalbano questa volta è accompagnato dalla splendida Margharet Madè (definita la nuova Sophia Loren) va in onda con la puntata Il sorriso di Angelica. Montalbano: il sorriso di Angelica, scatti dal set ...

Il Commissario Montalbano Torna nel 2019 con due nuovi episodi : Il Commissario Montalbano - Luca Zingaretti Lunedì sera il pubblico di Rai 1 ha gustato per la prima volta la replica di Come Voleva la Prassi, film della serie Il Commissario Montalbano andato in onda in prima tv la scorsa stagione. Come sempre gli ascolti sono stati ottimi, segno che le storie interpretate da Luca Zingaretti sono ben lontane dallo stancare i telespettatori o dal perdere il loro potere mediatico. Infatti dopo Pasqua partiranno ...

Il Commissario Montalbano/ Un covo di vipere : Tornano le repliche - ma non cala l'attesa (oggi - 6 marzo 2018) : Questa sera, martedì 6 marzo, alle 21.30 su Rai 1 va in onda la replica di "Un covo di vipere", primo episodio dell'undicesima stagione de Il Commissario Montalbano.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 21:04:00 GMT)

Torna Il commissario Montalbano : dal 6 marzo gli episodi in replica : Dopo il grande successo degli ultimi due episodi in prima tv, Torna in replica Il commissario Montalbano. La dodicesima stagione, con “La giostra degli scambi” e “Amore”, è stata trasmessa da Rai 1 di lunedì, il 12 e il 19 febbraio scorsi. Ora, in vista delle elezioni politiche, cambierà giorno di programmazione: vediamo quando e con quali episodi andrà in onda. Il commissario Montalbano Torna in replica e cambia ...

Isola Dei Famosi vs Montalbano - Tornano le repliche del commissario e l’isola? Sarà la mazzata finale per gli ascolti? : Isola dei Famosi e Montalbano a confronto? Ebbene sì! il reality di canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi ha traslocato al martedì proprio per non scontrarsi con la temibile fiction di Rai Uno “Il commissario Montalbano”. Tuttavia, il martedì successivo, il 6 marzo 2018 con l’esattezza, il reality targato Magnolia si troverà face to face con la fiction Rai che da sempre fa incetta di ascolti. Certo, si tratta di repliche per il commissario ...

Tornano le repliche di Montalbano su Rai1 contro L’Isola dei Famosi al martedì : episodi e programmazione : La Rai tenta nuovamente di far sprofondare Mediaset riproponendo le repliche di Montalbano. Dopo l'incredibile successo della dodicesima stagione della serie con Luca Zingaretti, il cui ultimo episodio è stato trasmesso lunedì 19 febbraio, Rai1 ha proposto La mossa del cavallo, trasposizione televisiva dell'omonimo romanzo di Andrea Camilleri, incassando un nuovo record. Dati gli ottimi risultati, la rete italiana ha deciso di riproporre la ...

Quando Torna Il Commissario Montalbano in tv? Nel 2019? : Dopo il grande successo della dodicesima stagione de Il Commissario Montalbano in tantissimi si stanno chiedendo “Quando tornerà in tv”? Il Commissario Montalbano si conferma una delle serie televisive più amate e seguite dal pubblico italiano. Dopo la messa in onda di “Amore”, l’ultimo episodio della stagione 2018 andato in onda lunedì 19 febbraio 2018 su Raiuno, la Rai conferma che la produzione è già impegnata ...

Il Commissario Montalbano - pronto a Tornare nel 2019 : Il 19 febbraio è andato in onda su Rai1 l’episodio dal titolo Amore ultimo della nuova stagione dedicata al personaggio ideato da Andrea Camilleri, ma già la produzione è a lavoro. Non ci si stanca mai del Commissario Montalbano che forte di un costante successo negli ascolti (il primo episodio della nuova stagione ha incassato oltre 11 milioni di telespettatori, un record per gli ascolti) per 20 anni ha accompagnato in tv (con 12 stagioni ...

Il commissario Montalbano Torna in tv con La giostra degli scambi e Amore : Con il 2018 arriva anche una nuova tranche di avventure del commissario Montalbano e, alle 10,15, nella Sala A della sede Rai di Viale Mazzini 14 a Roma, c’è stata la presentazione dei due nuovi episodi di Il commissario Montalbano, in cui sono apparsi, a fianco dell’immarcescibile Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Fabrizio Bentivoglio, Stella Egitto, Serena Iansiti, Fabrizio Ferracane e Sonia Bergamasco ...

Stasera Montalbano Torna su Rai 1 - Luca Zingaretti : ‘La salvezza è nell’amore’ Video : torna Stasera, alle 21.20, su Rai 1 il commissario Montalbano [Video] con una nuova indagine. L’altro episodio andra' in onda lunedì prossimo sempre sulla prima rete Rai allo stesso orario. Due capitoli che allungano la saga televisiva che fa costantemente il pieno d’ascolti, fiore all’occhiello della #Fiction italiana. Luca Zingaretti entusiasta Nei panni del commissario più amato d’Italia ritroviamo ancora Luca Zingaretti. L’attore romano nel ...

Il Commissario Montalbano Torna e si sposa? : Il Commissario Montalbano Il Commissario Montalbano sta tornando: passata l’invasione del Festival di Sanremo Luca Zingaretti e la sua brigata tornano da protagonisti assoluti nel prime time dell’ammiraglia. Stasera su Rai1 andrà in onda il nuovo film tv La Giostra degli Scambi, mentre il 19 febbraio sarà la volta di Amore. Il Commissario Montabano: i nuovi film tv lunedì 12 e 19 febbraio 2018 su Rai 1 Due nuove storie che ...

Stasera Montalbano Torna su Rai 1 - Luca Zingaretti : ‘La salvezza è nell’amore’ : torna Stasera, alle 21.20, su Rai 1 il commissario Montalbano con una nuova indagine. L’altro episodio andrà in onda lunedì prossimo sempre sulla prima rete Rai allo stesso orario. Due capitoli che allungano la saga televisiva che fa costantemente il pieno d’ascolti, fiore all’occhiello della fiction italiana. Luca Zingaretti entusiasta Nei panni del commissario più amato d’Italia ritroviamo ancora Luca Zingaretti. L’attore romano nel 2006 aveva ...

RiTorna il Commissario Montalbano : dal 12 febbraio su Rai Uno i nuovi episodi : E' un mondo - scrivono gli autori della Guida ai 'Luoghi di Montalbano' edita da Sellerio - in cui l'abusivismo edilizio ha sfregiato una regione bellissima, in cui l'uomo ha violentato la propria ...