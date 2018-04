Torino : Nkoulou ok - col Milan ci sarà : ANSA, - Torino, 15 APR - Ripresa della preparazione per il Torino, dopo lo 0-0 col Chievo. In vista del turno infrasettimanale contro il Milan, i granata hanno svolto al Filadelfia una doppia sessione ...

Calciomercato Juventus - operazione ‘alla Ogbonna’? Occhi su Nkoulou del Torino : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dal pareggio in Champions League contro il Tottenham nell’andata degli ottavi di finale, la situazione per la squadra di Allegri si è complicata maledettamente. I bianconeri sono tornati subito al lavoro per preparare l’importante match di campionato contro il Torino, derby che non ha bisogno mai di presentazioni. Potrebbe aprirsi anche una nuova clamorosa situazione di mercato con ...