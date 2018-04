Torino-Inter | asportata la milza allo steward colpito da Candreva | il commento del

Il Torino vince con Rauti : da 'Fuga per la vittoria' a Ibra - sfuggì all'Inter : SFUGGITO all'Inter - Attaccante classe 2000 nato a Legnano in provincia di Milano inizia subito a giocare a calcio e da bambino si avvicina molto al mondo dell'Inter . Fa provini e gioca qualche ...

Diretta/ Milan-Torino Primavera (risultato live 0-0) streaming video e tv : intervallo : Diretta Milan Torino Primavera, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Finale di ritorno della Coppa Italia, all'andata i granata hanno vinto 2-0(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 21:10:00 GMT)

Bardonecchia - pm di Torino procede contro doganieri francesi "Non potevano intervenire in Italia" : "I doganieri non avevano il diritto di eseguire le attività compiute in territorio italiano, tanto più che non hanno richiesto l'aiuto della nostra polizia, i responsabili delle forze dell'ordine francesi erano consapevoli che quei locali non potevano essere utilizzati per quella attivita'"

Torino-Inter - asportata la milza allo steward colpito da Candreva : La giornata di Serie A ha visto in campo Torino ed Inter, successo da parte del club granata ma anche un episodio poco felice. Il protagonista suo malgrado è Antonio Candreva, colpevole inconsapevolmente di aver causato un’emorragia interna ad uno steward dello stadio ‘Grande Torino’ durante il match tra i granata e l’Inter. Al minuto numero 23 del primo tempo, l’esterno di Spalletti si incarica di battere una punizione, ma la palla si perde ...

Retroscena Torino-Inter : Candreva frattura involontariamente la milza a uno steward : Antonio Candreva sta vivendo una stagione molto particolare all' Inter . L'ex esterno della Lazio, infatti, sta riuscendo nell'impresa, al negativo, di non aver ancora segnato una rete in questo ...

Torino-Inter - una punizione di Candreva colpisce uno steward : milza asportata : Il ragazzo, posizionato sotto la curva Maratona e con le spalle rivolte al campo, non ha potuto evitare l'impatto con il pallone al 23' del match di domenica scorsa

Daspo urbano - cos'è? Il primo a Torino/ 6 mesi di interdizione per un 44enne che importunava i passeggeri : Daspo urbano, cos'è? Il primo a Torino: 6 mesi di interdizione per un 44enne che importunava i passeggeri. Il malvivente chiedeva denaro e insultava i viaggiatori di Porta Nuova(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 10:41:00 GMT)

Il caso di Torino-Inter : il gol di Brozovic era valido? : Il caso di Torino-Inter: il gol di Brozovic era valido? La moviola della 31ª giornata di campionato ci restituisce un episodio riguardo al quale nessuno ha protestato, né in campo, né in panchina, né sugli spalti e nemmeno davanti alla tv. Si tratta di quanto successo al 22′ del primo tempo di Torino-Inter, in occasione […]

L'Inter avrebbe meritato di vincere a Torino - ma il calcio non è pugilato : L'Inter, che avrebbe meritato la vittoria, esce sconfitta dalla trasferta di Torino. Seconda gara senza segnare per gli uomini di Spalletti, segno - secondo la Gazzetta dello Sport - che qualche collegamento si è perso. 'Applausi al Toro, ma ai nerazzurri non si può rimproverare troppo. Come nel derby, ai punti meritavano di più: 12 tiri in porta, una traversa, un palo, 16 ...

Moviola - il caso di Torino-Inter : il gol di Brozovic - era gioco fermo? : A termini di regolamento la battuta immediata della punizione poteva essere convalidata. Rizzoli spiega: "Non c'erano le condizioni"

Torino-Inter - la vigorosa stretta di mano tra Spalletti e Mazzarri - Video - . La versione dei due tecnici : ... nerazzurri fermati da un gol dell'ex: Adem Ljajic , Video Gol, 'A che servono i punti al Benevento' la frase di Marchegiani, scatena un putiferio Torino-Inter streaming live e diretta tv, Serie A ...

Il Torino batte l'Inter - il Milan pareggia col Sassuolo : Nell'anticipo dell'ora di pranzo, l'Inter perde contro il Torino al termine di un match nel quale i nerazzurri sprecano moltissime occasioni. All'Olimpico finisce 1-0 per i granata di Mazzarri, che ...

Video/ Torino Inter (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A 31^ giornata) : Video Torino Inter (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, valida nella 31^ giornata della Serie A. Granata avanti con la rete dell'ex Adem Ljajic.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 03:02:00 GMT)

Serie A - 31^ giornata : i risultati delle partite di oggi e la classifica. Napoli rimonta all’ultimo respiro - Inter ko a Torino : Quattro partite nella domenica calcistica in Serie A, valide per il 31° turno, prima dei posticipi delle ore 18.00 tra Udinese e Lazio e delle ore 21.00 tra Milan e Sassuolo. Il Napoli, soffrendo tantissimo, la spunta al San Paolo contro il Chievo 2-1. Dopo il gol al 73′ di Stepinski, gli uomini di Maurizio Sarri riescono a ribaltare il punteggio grazie al gol di Milik e Diawara, rimanendo a -4 dalla Juventus e tenendo ancora aperto il ...