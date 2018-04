Torino | gip convalida fermi e derubrica l’accusa di omicidio preterintenzionale

ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 aprile 2018) È stata modificatadimossa ai due giovani arrestati dalla polizia aper i fatti di piazza San Carlo. Dopo l’udienza di, il giudice hato ie ha disposto la custodia cautelare per morte come conseguenza di altro delitto (in relazione all’colposo). Il capo d’accusa si riferisce al caso di Erika Pioletti, la donna di Domodossola deceduta per le ferite riportate nella calca che si scatenò il 3 giugno 2017. Secondo l’ipotesi degli inquirenti un gruppo di giovani che voleva fare delle rapine usando lo spray urticante entrò in azione nella sera della finale di Champions League scatendando il panico. A coordinare le indagini sono il procuratore Armando Spataro (nella foto a destra, ndr) e i pm Antonio Rinaudo e Vincenzo Pacileo. Quattro degli arrestati “erano certamente in piazza San Carlo e certamente usavano ...