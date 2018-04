Tiziano Renzi verso l' archiviazione Scafarto verso il rinvio a giudizio Cosa succede dopo

Tiziano Renzi verso l'archiviazione IScafarto verso il rinvio a giudizio Cosa succede dopo la Cassazione : La richiesta di rinvio a giudizio per Scafarto appare scontata anche se la Cassazione dovesse respingere il ricorso e confermare la decizione del Tribunale del Riesame che ha annullato l' interdizione di Scafarto restituendogli la divisa... Segui su affaritaliani.it

Consip - il pm : Scafarto violò le norme per incastrare Tiziano Renzi : E' quanto mette nero su bianco la Procura di Roma nell'atto di impugnazione alla decisione del Riesame con cui il 27 marzo scorso è stato riammesso in servizio il maggiore dei carabinieri

Consip - la Procura di Roma : "L'ex capitano Gianpaolo Scafarto violò le norme per inchiodare Tiziano Renzi" : L'ex capitano del Noe Scafarto "voleva inchiodare Tiziano Renzi alle sue responsabilità" fino ad "arrestarlo" ma ciò è avvenuto anche attraverso un "travisamento dei fatti e violazione delle regole giuridiche di governo della prova indiziaria". E' quanto mette nero su bianco la Procura di Roma nell'atto di impugnazione alla decisione del Riesame con cui il 27 marzo scorso è stato riammesso in servizio il maggiore dei ...

CASO CONSIP - MATTEO RENZI ASCOLTATO COME TESTIMONE/ Coinvolto anche il padre Tiziano - quale ruolo per Lotti? : CASO CONSIP, MATTEO RENZI ASCOLTATO dai pm COME TESTIMONE: si indaga sul ruolo del Ministro Luca Lotti. L’ex Premier è stato sentito dai pubblici ministeri la scorsa settimana(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 12:07:00 GMT)

Tiziano Renzi non si presenta ai pm per l'interrogatorio : Tiziano Renzi non si è presentato ieri 28 marzo davanti ai pubblici ministeri di Roma che lo avevano convocato per interrogarlo, riporta il Corriere della Sera. Il padre dell'ex premier ha comunicato ...

Scafarto torna in servizio - nessun complotto contro Tiziano e Matteo Renzi : Lo ha deciso il Tribunale del Riesame. La Procura di Roma annuncia ricorso in Cassazione - Per i giudici del Tribunale del Riesame non c'è stato alcun complotto contro Tiziano Renzi e suo figlio ...

Consip - Riesame : Scafarto torna in servizio - nessun complotto contro Tiziano e Matteo Renzi : Scafarto, che aveva ricevuto un provvedimento di sospensione di un anno, può tornare in servizio. La Procura di Roma farà ricorso in Cassazione - Per i giudici del Tribunale del Riesame non c'è stato ...

Tiziano Renzi compra una pagina sul giornale : "Basta stillicidio - processatemi ovunque" : Tiziano Renzi, padre di Matteo, ha comprato un'intera pagina del quotidiano QN per pubblicare una nota nella quale chiede di essere processato nei tribunali e non più sui giornali. "Stop allo stillicidio...

Firenze - Tiziano Renzi non risponde ai pm : 'Processi si facciano nei tribunali' : Basta processi sui giornali, 'si facciano nei tribunali' dove lui potrà 'urlare' la sua innocenza che 'peraltro nessuno ha mai potuto negare in questi anni'. Tiziano Renzi esce allo scoperto dopo ...

"Basta stillicidio" - la lettera di Tiziano Renzi : Da quattro anni la mia vita professionale e personale è stata totalmente stravolta . Dopo anni di onorata carriera, senza alcun procedimento penale mai aperto in tutta la mia vita nei miei confronti, ...

Tiziano Renzi : 'Voglio un processo in aula e non sui giornali - ora' : "Urlo con forza la mia innocenza che peraltro nessuno ha mai potuto negare in questi anni". Lo dice Tiziano Renzi, sentito dai pm fiorentini che indagano su alcune fatture sospette. "Dopo 4 anni di ...

Tiziano Renzi non risponde ai pm e se la prende con i giornali : ‘Stop stillicidio - urlo mia innocenza - processatemi ovunque’ : Per Tiziano Renzi la colpa è dei giornali. Specie di quelli che hanno raccontato i suoi affari e le indagini dei magistrati nei suoi confronti. La versione del padre dell’ex premier è arrivata oggi, in una lunga nota diramata dal suo avvocato Federico Bagattini. I tempi contano: la lettera di Renzi senior è arrivata dopo che il diretto interessato e sua moglie Laura Bovoli si sono avvalsi della facoltà di non rispondere alle domande dei pm ...

